Arriva la sconfitta contro Modena per la seconda squadra di Credit Agricole

Sarzana - Val di Magra - I ragazzi di Mister Beretta tengono testa all' Amatori Modena per 45 minuti, giocando una grande partita contro un avversario più esperto ed in forma. Il Sarzana orfano di Bandieri e Fioravanti, entrambi out per infortunio passa in vantaggio con la rete del capitano Luca Sterpini e mantiene il vantaggio sino a 3' dalla sirena quando arriva il goal di Simone Gallo. I rossoneri continuano a lottare e poco dopo arriva la doppietta del Capitano (2'31”). L'inizio della ripresa è una doccia fredda per i Sarzanesi con il goal di Filippo de Tommaso che arriva a 1'30” dall'inizio, ma è nuovamente Luca Sterpini a trascinare la squadra con un rigore da manuale che porta il punteggio sul 3-2. Neanche 5” dopo Rispogliati viene espulso e sul dischetto si presenta Montivero , che riesce a superare il giovane Pelaia e ristabilisce la parità. Dopo la punizione di prima l'argentino innesca la marcia e gonfia la rete altre due volte, a 14'50” e a 12'04” su rigore portando a 37 il suo bottino personale in questa stagione. La squadra di casa però non si da per vinta e dopo 10” accorcia le distanze con Ungari A 5'34” poi arriva il decimo fallo per gli emiliani e Petrocchi non manca l'appuntamento con il goal riportando la parità al vecchio Mercato. La partita si scalda con entrambi le formazioni che cercano di segnare e chiudere l'incontro, a 2'08” è nuovamente Montivero a mettere la sua firma sul match con il quarto centro personale. Sarzana ci prova in tutti i modi ma a 15” dal termine arriva il goal di Gallo A. che mette la parola fine sul match.



I ragazzi di Giovanni Beretta seppur decimati dagli infortuni di Bandieri e Fioravanti hanno disputato un match di grande carattere contro una squadra molto esperta che vanta al suo interno giocatori di primissimo livello. La differenza in campo è emersa nel finale dove ha prevalso l'esperienza degli emiliani contro la grinta dei Sarzanesi.



CREDIT AGRICOLE SARZANA – AMATORI SYMBOL MODENA 5-7 (2-1)



AMATORI SYMBOL MODENA : Errico , Montivero , Jofrè,Gallo S., De Tommaso , Giovannelli,Ligabue , Giardina ,Gallo A.,Moncalieri, all Baraldi .



CREDIT AGRICOLE SARZANA : Pelaia , Sterpini , Del Gatto, Ungari, Tavoni , Zanfardino , Rispogliati, Marcucci, all Beretta.



ARBITRO : Rondina di Vercelli



Marcatori PT : Sterpini (16.21), Gallo S.(3.05), Sterpini (2.31)

Marcatori ST :De Tommaso (23.12) , Sterpini (17.15) rig.,Montivero (17.11) pun., Montivero (14.50), Montivero (12.04) rig.,Ungari (11.51),Petrocchi (5.34)pun.,Montivero (2.08)pun.,Gallo A.(0.15).



ESPULSIONI :Rispogliati (17.11)