Arriva la 1000 Miglia ma cambia percorso

Sarzana - Val di Magra - La 38esima edizione della “Millemiglia” sabato prossimo 24 ottobre attraverserà Sarzana, ma non il suo stretto centro storico. La gara di autovetture storiche più famosa al mondo torna nella nostra città e questa volta valorizzerà scorci nuovi e le vie del semi-centro.



Infatti, nel rispetto delle disposizioni per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid- 19, il circuito non passerà nelle strette vie del centro cittadino ma seguirà il seguente percorso: SP423 viale Litoraneo, SP21 viale 25 Aprile, viale Mazzini, via Neri, via Sobborgo Emiliano, Piazza San Giorgio, via Brigate Partigiane “Muccini”, piazza Martiri della Libertà, Viale della Pace, (Controllo Timbro), viale Dante Alighieri, via Cisa Interna, via Cisa, SS62 della Cisa direzione Santo Stefano.



Il punto cosiddetto di 'controllo timbro' (che avverrà, per motivi di sicurezza, in modalità 'contactless' come comunicato dall'organizzazione della gara, per evitare di far fermare le autovetture che proseguiranno nella corsa in modo dinamico) è stato fissato nello slargo sito nella parte finale del viale Della Pace, che insieme a viale Dante Alighieri sarà chiuso al traffico per il pomeriggio di sabato.



Saranno impegnate durante il pomeriggio la polizia locale e la protezione civile, oltre alle forze dell'ordine sotto il coordinamento della Prefettura della Spezia che, in accordo con le prefetture coinvolte dal passaggio della Millemiglia, vigileranno sul rispetto delle disposizioni nazionali e regionali anti-Covid che vietano ogni tipo di assembramento.



“Quest’anno Sarzana ospiterà la Millemiglia ma, purtroppo, dovremo rinunciare alla festa che accompagna questa bella e storica competizione – dichiara il sindaco Cristina Ponzanelli. – Per questo, d'accordo con la Prefettura che ringrazio per la collaborazione costante anche in questo frangente, abbiamo deciso di modificare il percorso evitando le vie più strette dove evitare gli assembramenti era molto difficile. La Millemiglia, con le sue fotografie e il suo seguito internazionale, promuoverà comunque la nostra città e siamo certamente orgogliosi di confermare anche in questo anno così difficile la nostra presenza nel circuito. Ricordo a tutti che sono in vigore le ordinanze che dispongono il divieto assoluto di ogni assembramento: rispettiamo sempre e anche durante questi passaggi delle auto della Millemiglia le norme di autoprotezione per tutelare noi e gli altri”.



Tutte le informazioni della corsa nel sito web www.1000miglia.it