Arriva a Sarzana la quarta tappa della Caserta-Castellania per ricordare Fausto Coppi

Sarzana - Val di Magra - A 100 anni dalla nascita di Fausto Coppi, anche Sarzana sarà protagonista del ricordo del “campionissimo” che, alla fine della seconda guerra mondiale, in sella a una bicicletta militare, attraversò il nostro territorio per tornare nella sua Castellania.



In quei sei giorni del 1945 l'ormai ex-automobilista aggregato alla Raf, reduce da due anni di prigionia nei campi di concentramento inglesi in Tunisia ed Algeria, con coraggio, forza, determinazione e profondo desiderio di rivedere i suoi cari e la sua terra, attraversò un'Italia distrutta e affamata dalla guerra per tornare a casa.



La quarta tappa di quel viaggio iniziato a Caserta è il tratto Limestre-Sarzana che, sabato 14 settembre, vedrà protagonista proprio Sarzana.

Alle ore 16 infatti è previsto l'arrivo a Marinella, dove l'accoglienza dei ciclisti verrà fatta dai cicloamatori del Club Casano.



Poi, dopo un percorso lungo la Tenuta di Marinella, via sul viale XXV Aprile ed entrata in città attraverso Porta Romana; quindi pedalata lungo le vie del centro storico: via Mazzini, via Bertoloni, via Sobborgo Spina, piazza S.Giorgio e arrivo in piazza Luni.

Dopo l'apericena offerto da ristoratori ed esercenti sarzanesi tutti in piazza De André per lo spettacolo musicale organizzato da “Ciclostorica La Mitica”



“Tanti sono i protagonisti della Storia che hanno attraversato Sarzana - dice l'assessore allo sport Barbara Campi -. Fra questi Fausto Coppi, il campionissimo, protagonista della storia del ciclismo mondiale che ha percorso il nostro territorio in un momento tragico e difficile per il nostro Paese lanciando un forte messaggio di speranza e di rinascita. Anche per questo abbiamo decido di celebrare il mito Coppi, con particolare rilevanza in occasione dei 100 anni dalla sua nascita”. Patrocinato dal Comune di Sarzana, l'evento è organizzato dall’associazione “La Mitica”.