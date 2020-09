Argento a Pallare per le regazze del Circolo Ippico 3Emme

Sarzana - Val di Magra - Grandi soddisfazioni per le amazzoni del Circolo Ippico 3 Emme di Vezzano Ligure negli ultimi campionati regionali e nei successivi campionati nazionali giovani. Nella competizione che assegnava i titoli regionali nella specialità del salto a ostacoli, svoltasi a Pallare nella seconda metà di agosto, le ragazze della società equestre vezzanese hanno vinto una medaglia di argento con Beatrice Mammi, su Darlinette, nella categoria brevetto juniores, e una medaglia di bronzo con Chiara Leone, su Corleone, nella categoria primo grado esperti junior. Nella successiva competizione svoltasi ad Arezzo nella prima settimana di settembre, che assegnava i titoli nazionali a livello giovanile, le buone prestazioni di Pallare sono state confermate dai risultati ottenuti, che hanno visto classificarsi quarta, nella categoria children primo grado

Micaela Mariuccia Marras, su Amjad, nella categoria brevetto junior Beatrice Mammi, su Darlinette, si è classificata quinta, mentre Greta Ingenito, su Zidan, si è classificata undicesima, esclusa dai primi dieci per una penalità di troppo. Peccato per Chiara Leone, su Corleone, che era in lizza, dopo le prime due giornate di gara, per una posizione sul podio nella categoria primo grado juniores, ma purtroppo una caduta nella giornata finale, fortunatamente senza conseguenze, ha compromesso la sua prestazione generale. Sono risultati, su gare a livello nazionale alle quali hanno partecipato più di cento partenti per categoria, che ripagano il lavoro svolto dalle atlete sotto la direzione dei loro istruttori Francesco Marras e Micol Siri, e che riempiono di soddisfazione anche i genitori che le accompagnano e le sostengono in uno sport che richiede molti sacrifici.