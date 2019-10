Arcieri Sarzana sul primo gradino del podio a Pesaro

Sarzana - Val di Magra - Conclusa a Pesaro la Finale del Grand Prix Campagna svoltasi sabato 21 e domenica 22 settembre, organizzata dalla società Sagitta Arcieri Pesaro all'interno del parco di Villa Caprile. ?Gli atleti che si sono contesi il titolo arrivavano da una lunga serie di gare di qualificazioni. Tra questi arcieri si sono incontrati alcuni dei migliori specialisti d’Italia. Non poteva mancare la presenza degli Arcieri Sarzana che hanno schierato due delle loro migliori punte: Graziano Angelotti, nella categoria “over 18” maschile ed Elisa Ceneri, “over 18” femminile, entrambi appartenenti alla divisione olimpica. La competizione è stata seguita attentamente dal Responsabile Tecnico della Nazionale Campagna Giorgio Botto, anche in considerazione degli Europei di Campagna di inizio ottobre, ospitati dalla Slovenia.

All’interno dell’emozionante cornice del Parco di Villa Caprile, sede dell'Istituto di Istruzione Superiore Antonio Cecchi, nella due giorni di gara prevista dal formato del Gran Prix di Campagna non brillava Graziano Angelotti costretto allo stop al termine della prima giornata di gara, non essendo riuscito a raggiungere le semifinali. Al contrario, Elisa Ceneri (in foto) riusciva a qualificarsi alla finali che si sarebbero svolte domenica 22. La semifinale al cardioplama diventava così un semplice antipasto per la giovane Ceneri che, dando fondo a tutte le sue energie fisiche e mentali, disputava una finale da grande atleta e conquistava la medaglia d’oro battendo la rivale 46 – 34. La Ceneri, rientrata alla base dichiarava: “sono molto contenta, ho lavorato molto per raggiungere questo risultato. Il giorno della gara ero agitatissima, sapevo di poter fare bene ma avevo comunque molta paura. Dopo la qualifica al primo posto, ero più decisa e il giorno dopo ero carica. Ho sbagliato qualche freccia nella semifinale, avevo il cuore in gola e le mani che tremavano un sacco ma sono comunque riuscita ad arrivare in finale. E a quel punto per me non esisteva più l’argento. Volevo solo vincere e mi sono concentrata esclusivamente sulle mie frecce, senza accorgermi dal pubblico e delle telecamere. Quando mi sono resa conto di aver vinto ho pianto un sacco, evidentemente dovevo scaricare tutta la tensione ed ero super felice. È stata un’estate dura per molti motivi e questa medaglia per me è un punto di partenza, per continuare a lavorare e migliorare”.

Ad Elisa Ceneri vanno i più sentiti complimenti da parte di tutta la A.S.D. Arcieri Sarzana e del suo Presidente Pier Vittorio Violi.