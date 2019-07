Arcieri Sarzana, oro per Ceneri e Messercola

Sarzana - Val di Magra - Domenica 14 luglio presso la Città di S. Bartolomeo al Mare in provincia di Savona si sono disputati i Campionati Regionali Targa 2019 di Tiro con l’Arco. All’occasione sin sono fatti trovare pronti gli atleti della A.S.D. Arcieri Sarzana che con Ceneri e Messercola conquistano i due gradini più alti del podio della classifica Femminile Assoluta, ma procediamo con ordine.

All’esito della gara di qualificazione agli scontri della fase “Assoluti” svoltasi nella prima parte della giornata, con la quale si assegnano i titoli regionali di categoria, gli Arcieri Sarzana piazzavano già i primi colpi con Angelotti e Ceneri terzi nelle rispettive categorie seniores maschile e juniores femminile, Tonelli secondo nella categoria juniores maschile e Galante d’oro nella divisione Compound, seniores maschile. Si è dovuta accontentare del quarto posto Luna Messercola nella categoria juniores femminile, la stessa della Ceneri. Ma grazie ai punteggi realizzati anche quest’ultima si è qualificata per la fase succesiva della competizione, quelle dei cosiddetti “assoluti” dove gli atleti migliori si scontrano uno contro uno per contendersi il titolo regionale. Ed è qui che Elisa Ceneri e Luna Messercola sono salite in cattedra superando le rivali del ponente ligure che le avevano battute nel corso della mattinata e conquistando entrambe la finale dove Elisa Ceneri ha superato la compagna di squadra laureandosi campionessa regionale assoluta con il punteggio di 6 volée a 4. In calo i “maschietti” Angelotti, Galante e Tonelli che nel corso degli scontri, pur tirando molto bene, si sono dovuti accontentare rispettivamente del quarto, settimo e ottavo posto.

Grande soddisfazione esprime come sempre il Presidente Violi che si congratula con tutti gli arcieri sarzanesi per l’ottima gara disputata e per i titoli conquistati. Con l’occasione si ricorda che in data 4 agosto la A.S.D. Arcieri Satzana ospiterà la seconda gara interregionale della stagione presso il Campo di Tiro con l’Arco di Sarzana, in località Bradia, con inizio tiri alle ore 15:00.