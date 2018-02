Arcieri Sarzana, ecco i campioni regionali

Esultano Angelotti e Berrettini ma ci sono anche soddisfazioni d'argento e bronzo.

Sarzana - Val di Magra - La domenica appena passata è stata un’altra giornata di successi per la A.S.D. Arcieri Sarzana. A Genova, ospitati dalla compagnia arcieristica locale, si sono svolti i Campionati Regionali Indoor 2018 che hanno visto la vittoria di Graziano Angelotti e Andrea Berrettini rispettivamente nelle classi Seniores e Allievi maschile della divisione Olimpica.



Angelotti, dopo alcune prestazioni decisamente al di sotto delle aspettative, non lascia sfuggire la ghiotta occasione per confermarsi campione della Liguria, bissando la vittoria del Campionato 2017. Una gara tutta in salita a causa del grande carico di lavoro in preparazione dei Campionati Italiani che vedranno impegnati gli arcieri sarzanesi nell’ultimo weekend di febbraio in quel di Rimini. Ma nonostante l’ostica pendenza, la strada per la medaglia d’oro è stata imboccata e domata fino all’arrivo. Altrettanto pregevole la vittoria nella categoria allievi di Andrea Berrettini, primo classificato dopo una gara più che mai incerta che l’ha visto lottare punto su punto contro i rivali fino all’ultima volée. Il giovane arciere ha saputo mantenere la concentrazione meglio degli avversari arrivando così sul gradino più alto del podio.



Non solo medaglie d’oro. Benissimo anche Luna Messercola nella categoria Juniores femminile che si deve tuttavia accontentare della medaglia d’argento nonostante una prestazione assolutamente convincente sia in termini di stretto punteggio che di gestione della gara. Bronzo, invece, per Davide Tonelli (Divisione Olimpica, Juniores maschile) e per Elisa Ceneri (Juniores femminile) alle prime esperienze nella divisione Arco Nudo. Divisione che ha visto piazzarsi al settimo posto, nella categoria Seniores, Giuseppe Piccinini. Da segnalare anche il buon quinto posto di Alessio Scotti nella divisione Compound, categoria Juniores maschile.