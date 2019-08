Arcieri Sarzana, Elisa Ceneri alla grande a Montalcino

Sarzana - Val di Magra - In quel di Montalcino ogni anno la società arcieristica locale organizza, ormai da anni, un’intensa settimana di gare di livello nazionale con ricchi ed ambiti premi che richiamano un flusso di arcieri di altissimo livello da ogni parte d’Italia. E’ facile quindi incontrare in quei campi di gara gli atleti che hanno l’onore di indossare la maglia azzurra della nazionale e di rappresentare i nostri colori nelle diverse gare internazionali e mondiali. Un’occasione imperdibile, per tutti gli altri, per confrontarsi con i migliori, mettersi in mostra e magari dare loro del filo da torcere. A questa affascinante kermesse di competizioni non potevano mancare gli atleti della A.S.D. Arcieri Sarzana partiti dalla Val di Magra con Graziano Angelotti in versione allenatore a guidare gli arcieri Elisa Ceneri, Michele Galante e Davide Tonelli, ed è come sempre il settore giovanile a conquistare medaglie. Davide Tonelli rientra dalla spedizione toscana con una medagli di bronzo nella categoria juniores maschile, divisione olimpica ed un buon quinto posto assoluto nella gara del 9 agosto. Michele Galante, appartenente alla categoria senior maschile divisione compound (in continua crescita anche se non più giovanissimo…) conquista una buona serie di piazzamenti vicini al podio ma soprattutto realizza i suoi migliori punteggi di sempre, scalando molte posizioni nel ranking nazionale. La vera stella della spedizione è però Elisa Ceneri che riesce a mettersi in mostra in tutti e cinque i giorni di competizione, gareggiando sia nella propria categoria junior femminile sia nella categoria “regina”, senior femminile: 3 medaglie d’argento di categoria nelle gare del 9, 10 e 14 agosto disputate da junior ed un capolavoro nella gara del 13 agosto disputata nella categoria senior che le ha fatto conquistare il primo posto. Ma non è tutto: nella classifica Assoluta, per la quale gli arcieri si scontrano in emozionanti uno contro uno senza differenze di categoria legate all’età, la Ceneri conquista due bellissime medaglie di bronzo nelle gare del 9 e del 13 agosto rivaleggiando con atlete in orbita Nazionale e componenti della stessa selezione. A lei ed a tutti gli altri componenti della spedizione verde-oro sarzanese vanno i più sinceri complimenti di un entusiasta Pier Vittorio Violi, Presidente della A.S.D. Arcieri Sarzana.