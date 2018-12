Ancora il Monza sulla strada di Carispezia Hockey

Sarzana - Val di Magra - Carispezia – Monza non è mai stata una partita banale, dall'eliminazione amara per i monzesi in Coppa Cers ai tiri di rigori (mai diregita dalla dirigenza della società brianzola), alla beffa subita nell'ultima giornata della scorsa stagione dai Sarzanesi a Scandiano, con i Monzesi, sotto di due reti contro il Follonica che segnavano tre reti nell'ultimo minuto e vincendo “una partita strana” scippando i “play-off” alla formazione del Presidente Corona. Non c'è feeling tra le due società e la cosa è nota. Con il Monza – dice il Presidente Corona - dobbiamo tornare alla vittoria e farlo con loro varrebbe qualcosina di più e poi sarebbe bellissimo conquistare l'accesso alla final-eight di Coppa Italia davanti ai nostri tifosi. Per questo invito i tifosi a riempire il Vecchio Mercato e a spingere i nostri ragazzi alla vittoria, sono certo che gli Incessanti ci indicheranno la strada per conquistare l'accesso alle finali di Coppa” (nella foto di Gabriele Baldi il portiere rossonero Simone Corona e Pistelli festeggiano assieme alla curva Sarzanese).