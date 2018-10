Ameglia, tutto pronto per la decima edizione del Festival dello sport

Sarzana - Val di Magra - Sabato 13 ottobre alle ore 16.30 prenderà il via ad Ameglia la decima edizione del Festival dello Sport, tradizionale marcia podistica competitiva di 12km.



La gara, organizzata dall'associazione Caprione Outdoor, sarà disputata in memoria dei fratelli Rosselli due amegliesi che hanno dimostrato nella loro vita grande attaccamento al loro paese ed in particolar modo alla promozione sportiva del territorio.



Confermato il fortunato percorso della scorsa edizione che attraverserà tutto il territorio amegliese con arrivo e partenza dal sito archeologico della Necropoli del Cafaggio, anche quest'anno gli organizzatori puntano sul binomio sport e cultura grazie anche alla fortunata collaborazione con l'associazione VaraMagra ,offrendo ai partecipanti, oltre al tracciato altamente competitivo, un momento storico culturale, un'esperienza unica nel suo genere.



"Non vediamo l'ora di poter festeggiare insieme a tutti i partecipanti i 10 anni di questa importante manifestazione amegliese - afferma il consigliere con delega allo sport Gregorio Ravani - questo evento è un esempio positivo di come lo sport possa diventare anche promozione territoriale e culturale, i miei complimenti agli organizzatori."





"Siamo felici di essere arrivati alla decima edizione - dichiara l'organizzatore Rosario Torre - un traguardo figlio della grande passione per questo sport che accomuna tutti i volontari che con me collaborano da anni."



"Un sentito ringraziamento - continua Rosario Torre- va a tutti gli sponsor che ci hanno dato un importante aiuto nell'organizzazione della manifestazione."



Il ritrovo sarà alle ore 14.00 presso la Necropoli di Ameglia per le iscrizioni, partenza ore 16.30. Premi per tutti i partecipanti alla competizione.