Ameglia aderisce al progetto nazionale “Lo sport di tutti”

Sarzana - Val di Magra - Sviluppare concretamente il principio del diritto allo sport per tutti, supportando sia le famiglie che, a causa delle difficili condizioni economiche e sociali, non possono sostenere i costi dell’attività sportiva extrascolastica, sia le associazioni e società sportive che già svolgono attività di carattere sociale sul territorio. Questa la premessa cardine del progetto denominato “SPORT DI TUTTI – Edizione young 2019/2020” al quale Ameglia Volley Project, in collaborazione con ASD Volley Colombiera, ha aderito.



Il Progetto prevede lo svolgimento di attività sportiva pomeridiana, offerta gratuitamente a bambini di età compresa tra i 5 ed i 18 anni, appartenenti a famiglie che versano in difficili condizioni economiche e sociali, attraverso l’intervento delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche presenti sul territorio. In questo contesto, lo sport ricopre un ruolo fondamentale, rappresentando uno dei più importanti strumenti educativi e di prevenzione di disagio sociale e psicofisico: lo sport, infatti, favorisce lo sviluppo delle capacità di integrazione e di socializzazione, attraverso il confronto e l’interazione.



In breve, di seguito, gli obiettivi principali:

• garantire l’attività motoria e sportiva extrascolastica, a titolo gratuito, in favore di bambini e

ragazzi, appartenenti a famiglie che versano in difficili condizioni economiche e sociali;

• incoraggiare i bambini a svolgere attività fisica facilitando il processo di crescita sana dei

piccoli dal punto di vista fisico-motorio, relazionale e affettivo, aiutandoli ad acquisire

consapevolezza delle proprie potenzialità e della personalità individuale;

• promuovere uno stile di vita attivo per combattere anche l’obesità infantile;

• supportare le associazioni e le società sportive che svolgono attività di carattere sociale sul

territorio.



"Siamo molto felici che una delle nostre società sportive abbia aderito a questo importante progetto che faciliterà l'inserimento dei ragazzi. – spiega Ravani, Assessore allo Sport del Comune di Amegila - Purtroppo, spesso, le famiglie sono costrette a rinunciare all'iscrizione dei propri figli per motivi economici (soprattutto chi ha più di un figlio) e questa sarà invece un'importante occasione per allargare il diritto allo sport. Ringrazio personalmente Ameglia Volley Project augurandomi che faccia da capofila coinvolgendo molte altre società".



I criteri di accesso per i ragazzi saranno principalmente legati all'Isee della famiglia, con l'assegnazione di un punteggio specifico in base ai requisiti richiesti.

I ragazzi già seguiti dai servizi sociali dell'ente avranno un'attribuzione automatica del punteggio massimo per la graduatoria.



La domanda di candidatura dovrà essere compilata on-line, utilizzando il form disponibile sull’area dedicata https://area.sportditutti.it/ oppure compilata e presentata presso le ASD/SSD prescelte, o presso le Strutture Territoriali di Sport e salute di competenza, dal 17 dicembre del 2019 fino alle ore 16.00 del 31 gennaio 2020.