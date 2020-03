Amatori dai piedi buoni, il video del Montemarcello per la campagna "io resto a casa"

Sarzana - Val di Magra - Colpi di tacco, tuffi, no look e tiri al volo. C'è tutto il bello del calcio nel video realizzato dai giocatori dell'ACD Montemarcello, squadra di prima serie Amatori per la campagna “Iorestoacasa” che sta accomunando giocatori di ogni categoria per sensibilizzare il rispetto delle norme sul contenimento del coronavirus. Rigorasamente in tenuta da casa e ognuno nella propria abitazione i giocatori della squadra amegliese hanno palleggiato con l'immancabile rotolo di carta igienica sfoggiando tocchi di classe e acrobazie fino all'esilarante finale. Un'occasione ironica per regalare un sorriso ad amici e appassionati in un momento difficile per tutti.



Nel video compaiono: Emanuele Cinotti, Matteo Foce, Marcello Peselli, Vincenzo Cavallaro, Davide Carnicelli, Andrea Perotto, Mattia Conti, Gianni Pietra, Edoardo Sarti, Matteo Torre, Diego Del Mancino, Donato Luongo, Francesco Andolcetti, Gregorio Ravani, Emiliano Frediani, Enrico Conti, Jacopo Neri, Alessandro Lattanzi, Pietro Gulli, Giacomo Marchini, Antonio De Paola, Mattia Mangini.



