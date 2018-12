Altra vittoria per il Volley Colombiera

Sarzana - Val di Magra - Due ore e mezza di gioco per un entusiasmante 3 a 2 in casa contro ill'ACLI Santa Sabina: una partita dalle mille emozioni con capovolgimenti di fronte continui.

La gara dei gialloneri inizia nel migliore dei modi: un vantaggio di 6 punti sulla squadra avversaria; peccato poi per un blackout a metà set dovuto nel particolare alla bravura del capitano della squadra ospite che inanellando una serie di punti in attacco ha portato i genovesi a chiudere il set 25 a 19. Nel secondo parziale la squadra reagisce e si riappropria di un gioco ordinato, limitando molto gli avversari grazie ad un muro composto ed efficace. Il terzo set non ha avuto storia: il Santa Sabina conduce agevolmente vincendo 25 a 14. A questo punto una serie di cambi decisi dal coach Carli riaccendono gli animi della squadra: il set si conclude 25 a 17 per i gialloneri. Da evidenziare il rientro del capitano Andrea Carli, da tempo fuori per infortunio. Si arriva dunque ad un tie break ad alta tensione, dove la tenacia del capitano giallonero fa da maestra e chiude con un attacco la partita 15 a 13. 3 a 2 per il Volley Colombiera.

La squadra dà continuità alla vittoria precedente e alle prestazioni che migliorano di partita in partita e fanno ben sperare per il futuro. Il prossimo impegno vedrà i ragazzi giocare in trasferta a Finale Ligure in una gara e in un campo per tradizione difficile.