Alla Zephyr arrivano Luca Fellini e e Vincenzo Sarpong

Sarzana - Val di Magra - Dopo quello del nazionale under 19 Manuel Biasotto, la Zephyr Trading Valdimagra mette a segno altri due “colpi”, che in linea di massima ne completano la campagna di rafforzamento in vista del campionato pallavolistico di Serie B maschile di cui il club rossoblù ha appena acquisito il titolo sportivo. In arrivo difatti lo schiacciatore (classe ‘88) Luca Fellini e la banda-opposto del ‘91 Vincenzo Sarpong. Fellini, lombardo di Casalmaggiore, arriva dalla Virtus Forlì con cui ha conquistato la promozione in A2: dopo gli inizi a Casalmaggiore in C, nel suo passato non poca B fra Ongina e Viadana, Carpi e Montichiari. Infine dunque Forlì. "Con coach Andrea Marselli - spiega Luca con riferimento al trainer valligiano - ci siamo capiti al volo, come me egli crede in un volley in continuo aggiornamento tecnico, volto al costante progresso sempre e comunque".



Sarpong, nativo di Palermo con origini ghanesi, giunge dalla Basilicata dove ha militato in A2 nelle file del Geo Lagonegro. Il siciliano cominciò in D, nel “vivaio” e contemporaneamente con la seconda squadra del Lube Banca Macerata, nella cui prima compagine fece però apparizione anche in Champions League...quindi B2 ad Atri in provincia di Teramo, B1 a Martina Franca, S. Antioco in Sardegna e Massa; più recentemente un paio d’anni in B a Lamezia Terme, dove peraltro conquistò una promozione in A2, infine appunto la provincia di Potenza.

"Eccellente - afferma Vincenzo - quanto ho sentito dire in giro della Zephyr a iniziare dal mio procuratore, confido possa essere una base di riavvio ideale, dopo una stagione a Lagonegro un pochino martoriata dagli infortuni".

A Massa lui ebbe quali compagni due ex santostefanesi. Michele Colombini, “martello” tuttora in B col Cus Genova, lo ricorda quale “un ragazzo d'oro e un ottimo attaccante”. Luigi Ragosa, già palleggiatore oggi in “pensione”, lo qualifica come “atleticamente straripante e bravo tanto da ala quanto in diagonale”. "Lo vedrete – dichiara Gigi – quello salta la rete".