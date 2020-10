Alessia Volpini si laurea campionessa italiana juniores di dressage

Sarzana - Val di Magra - Sarzana ha la sua campionessa di equitazione. Si tratta di Alessia Volpini, appena laureatasi all’età di 16 anni campionessa italiana juniores di Dressage nel corso dei Campionati Italiani Assoluti di Equitazione. La massima competizione nazionale tenutasi dal 25 al 27 settembre presso il Centro Ippico Il Torrione di Tortona, ha visto l’amazzone sarzanese, espressione del Centro Ippico 3 Emme di Vezzano Ligure, trionfare in entrambe le categorie riservate ai ragazzi juniores: il Campionato Italiano Tecnico e il Campionato Italiano Freestyle, disciplina ricca fascino dove atleta e cavallo gareggiano a tempo di musica. In particolare per quanto riguarda il Freestyle, si tratta del secondo titolo italiano per Alessia, a conferma delle sue enormi qualità.



Alessia Volpini, sponsorizzata dal fashion brand Amelie, grazie anche ai due titoli si conferma tra le giovani promesse dell’equitazione italiana. A testimonianza di ciò, la sua presenza stabile tra le fila della Nazionale, in occasioni prestigiose come i Campionati Europei, ai quali prende parte ormai da cinque anni. Si può parlare di una delle più belle e promettenti espressioni del Centro Ippico 3 Emme, che si conferma vera e propria fucina di talenti. Basti pensare al quinto e quarto posto conquistati, sempre in occasione dei Campionati Italiani di Tortona, nelle due categorie juniores,

da Bernardette Rizzuto, altra atleta del centro ligure.



Il Centro Ippico 3 Emme, che si sviluppa su un terreno di 4 ettari e che comprende, tra le altre cose, una club house, tre campi outdoor ed uno indoor illuminato, oltre a due scuderie, può considerarsi uno dei maneggi più attrezzati dell’area. La qualità degli spazi che lo compongono, abbinata all’alta professionalità di tecnici come Francesco Marras, Micol Siri, tecnico di terzo livello, e Annette Illum, sotto la cui supervisione si allena ogni giorno la neo campionessa italiana

Alessia Volpini, hanno permesso al Centro Ippico 3 Emme di raggiungere risultati importanti come quello ottenuto a Tortona e di diventare in poco tempo una vera e propria eccellenza nel panorama dell’equitazione italiana. Per ulteriori informazioni: https://www.facebook.com/circoloippico3emme