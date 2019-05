Al centro sportivo di Castelnuovo sport per tutti con "Giochiamo insieme"

Sarzana - Val di Magra - Giornata dedicata a sport ed integrazione oggi al Centro sportivo di Castelnuovo Magra dove si terrà “Giochiamo insieme”, iniziativa promossa da Insieme per i diritti dei nostri figli e amministrazione comunale.

L’associazione infatti da gennaio è diventata ufficialmente Onlus e si occupa della tutela dei diritti di tutti i bambini e si pone come tramite tra le famiglie e le istituzioni. Da anni propone eventi integrativi sul territorio, da laboratori didattici ad eventi culturali e sportivi costruendo una solida ed utile rete di contatti e sostegno per tutte le famiglie che si trovano ad affrontare la disabilità.

Ogni evento è costruito ad hoc per i bambini per il loro divertimento e per il superamento delle barriere, siano esse culturali o sociali. Lo sport è l'unica arma vincente, la più diretta per socializzare ed annullare qualsiasi differenza ed è perseguendo quest'obbiettivo che l’Associazione si dedica alla promozione di eventi sul territorio, coinvolgendo tutte le società sportive che la pensano come noi.

Lo sport è una scelta di vita, educare al rispetto delle regole non avendo come ultimo fine la vittoria del singolo, bensì quella del gruppo è l’unico insegnamento da portare avanti. In questo caso proprio grazie a Comune, volontari degli Amici del Giacò, consigli di frazione e Volta la carta oltre a Sportlife e Bluvacanze.

L’evento si svilupperà nel pomeriggio dell’11 maggio dalle ore 14:30 alle 18:00. L'iscrizione, come indicato in locandina, è obbligatoria. All'ingresso pagando 5 euro ci si potrà confrontare in diverse discipline sportive, il Time Out ed il Conad offriranno la merenda e per tutti ci sarà una premiazione in ricordo di questa prima edizione 2019. Per tutti perché nessuno è vincitore se non lo siamo tutti. A questo proposito ricordiamo che l’intero incasso del pomeriggio verrà utilizzato per pagare le terapie di bambini meno fortunati. Bambini che aiutano altri bambini insomma, nella speranza che da questo pomeriggio non si vada via solo con dei bei ricordi, ma con la coscienza di aver veramente fatto parte di qualcosa di più grande.







Elenco associazioni sportive partecipanti:



CICLISMO "US Fiumaretta"

KARATE " Centro studi karate shotokan"

CALCIO " Apd Colliortonovo"

GINNASTICA RITMICA "Asd polisportiva dilenttantistica levante Sarzana"

JIUJITSU ,MMA, ZUMBA KIDS della "Palestra Dream"

TENNIS “Scuola tennis Colli di Luni”

BADMINGTON della Scuola Secondaria Dante Alighieri di Castelnuovo Magra

TIRO CON ARCO ASD arcieri di Faucenova 09 Nova

Piccola scuola YOGA di Anna Gloria di Bono

VOLLEY “Volley Colombiera”

BASKET “Basket Carrara Legend”

PATTINAGGIO Pattino Club La Spezia

HOCKEY “Hockey Sarzana”

GINNASTICA RITMICA “Levante Sarzana”

KENDO “Centro giovanile diocesano kendo di Carrara”