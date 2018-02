Al Vecchio Mercato arriva Lodi, Sarzana Hockey a caccia dell'impresa

Sarzana - Val di Magra - Per Carispezia ci vorrebbe un’altra impresa. ... sicuramente l'avversario principale del Carispezia sarà l’ampiezza e la qualità della rosa dei Campioni d’Italia in carica, basti ricordare che la formazione lombarda, guidata da Nuno Resende, è di fatto la Nazionale Italiana. Ai rossoneri servirà un’altra gara da Sarzana, solo così sarà possibile sovvertire un altro pronostico e regalarsi un'altra impresa, un'altra occasione per rendere questa stagione ancora più fantastica. Il Carispezia di Francesco Dolce è in uno splendido momento di forma ed ha le carte in regola per tirare fuori ancora la “partita perfetta”. “Se puoi sognarlo puoi farlo – dice il presidente Corona citando Walt Disney – per vincere contro il Lodi bisogna giocare senza paura, avere giocatori con gli attributi (e noi li abbiamo), sfruttare le poche occasioni che ci capiteranno ed essere attenti e concentrati in difesa. Se giochiamo da Sarzana, senza paura, possiamo giocarcela alla pari, come abbiamo dimostrato contro il Forte dei Marmi». (nella foto Francesco De Rinaldis insieme a Sergio Festa i grande ex della sfida).