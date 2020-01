Al Pala Conti la Zephyr contro Ermgroup

Sarzana - Val di Magra - La Zephyr Trading Valdimagra riceve oggi, alle 17, al Palaconti santostefanese una Ermgroup San Giustino-Pg quasi in zona-playoff nel Girone D della Serie B nazionale maschile di pallavolo: secondo trainer Andrea Marselli, è la squadra che si gioca la promozione in Serie A3 con l’ Arno Pisa, la Geetit Bologna e la capolista Sama Portomaggiore…”Compagine davvero forte – dice il tecnico rossoblù degli avversari umbri - con la gente, fra bande e opposto, molto probabilmente migliore del girone nel mettere la palla a terra. Ci vorrà tutta per fare almeno un punto per quanto al momento essi, quarti, abbiano solo un punto più di noi”.

Difficilmente dunque gli “zephyriani” potevano aprire l’anno nuovo in modo più ostico, oltretutto gli mancherà con ogni probabilità il “bomber”, ossia l’opposto Vincent Sarpong tuttora alle prese con una spalla malandata; per quanto almeno in panchina dovrebbe andarci.

Si gioca per l’ 11.a giornata e arbitrano Lorenzo Paolicelli e Andrea Alice.