Ai mondiali di Innsbruck brillano i ciclisti passati dal Giro della Lunigiana

Sarzana - Val di Magra - A conferma che il Giro della Lunigiana è la gara a tappe più prestigiosa della categoria Juniores lo dimostra l’ordine di arrivo della gara in linea dei Campionati del Mondo svoltisi a Innsbruck in Austria.

Sul gradino più alto del podio, maglia arcobaleno bissando così la vittoria ottenuta nella prova a cronometro, il fenomeno belga Remco Evenpoel dominatore del 43° Giro nato in Val di Magra. Presentatosi alla partenza con le maglie di Campione Europeo sia su strada che a cronometro vinte a Brno nella Repubblica Ceka a metà luglio, oltre ad avere vinto la Classifica Generale, la Classifica a Punti, la Classifica del GPM ha centrato la vittoria in tre delle cinque tappe Lerici, Fiumaretta, Casano, finendo 2° nella cronoscalata di Castelnuovo Magra e 3° nella tappa regina delle Casette.



Medaglia d’argento il Tedesco Marius Maryhofer che al Lunigianaha vinto la Classifica dei T.V., penalizzato da una caduta nell’ultima tappa con conseguente cambio di bicicletta, è scivolato dal 3° al 7° posto in Classifica Generale.

Medaglia di bronzo l’Italiano Alessandro Fancellu splendido protagonista al Lunigiana con il 2° posto nel tappone della Casette proprio davanti ad Evenpoel e 3° nella tappa conclusiva di Casano vinta ancora da Evenpoel dopo un assolo di 40 km.

Atleti “Lunigiana” protagonisti ad Innsbruck Karel Vacek della Repubblica Ceca, vincitore della cronoscalata a Castelnuovo Magra e del tappone delle Casette, gli altri atleti delle Nazionali del Belgio Van Wilder, Vervloesem e Van Der Beken rispettivamente 2° 4° e 8° nella Classifica Generale del LUNIGIANA, della Germania GEBNER e HEBMANN al LUNIGIANA primo nella classifica dei giovani, della Norvegia Loland, dell’Austria Messner e Reiter, oltre a Fancellu gli Italiani Antonio Tiberi, Marco Frigo, mentre il Campione Italiano Samuele Rubino, atleta di punta della Nazionale Italiana, è stato penalizzato da una caduta a metà gara.