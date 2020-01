Ai campionati regionali due ori e quattro argenti per gli Arcieri Sarzana

Sarzana - Val di Magra - Nel secondo week-end dell’anno si è svolto il Campionato Regionale Indoor di Tiro con l’Arco. La competizione si è svolta presso S.Bartolomeo al Mare (SV) ed è stata organizzata dalla Compagnia arcieristica locale. All’evento non poteva ovviamente mancare la società sarzanese che, come d’abitudine, ambiva a fare incetta di medaglie. L’occasione non se la sono fatta sfuggire Massimiliano Andreoni e Patrizia Capaccio i quali, rispettivamente appartenenti alla categoria Senior maschile divisione compound e Master femminile divisione olimpica, hanno dominato le rispettive classifiche e conquistato il titolo regionale grazie ad un’ottima gara. La conquista è però sfuggita di poco ad altri quattro alfieri della squadra verde-oro: Graziano Angelotti sfiora la vittoria nella classe regina ma deve arrendersi al savonese Losi; Davide Tonelli imita Mister Angelotti e, pur realizzando un ottimo punteggio, si ferma all’argento nella categoria juniores maschile divisione olimpica. Stessa sorte per Luna Messercola (che perde l’oro per un solo punto!) nella classifica seniores femminile divisione olimpica e Pietro Baldoni in quella allievi maschile. Arriva ad un passo dal podio Giuseppe Piccinini nella categoria Master maschile divisione arco nudo ma si deve accontentare del quarto posto generale. Buoni anche i piazzamenti di Athos De Crignis (7°, senior maschile divisione compound) e Fabrizio Savi (13°, master maschile divisione arco nudo). Ai Campioni Regionali Andreoni e Capaccio ma anche a Tutti gli Arcieri Sarzana partecipanti vanno i più sentiti complimenti del Presidente Pier Vittorio Violi.

Domenica prossima, 12 gennaio, l’A.S.D. Arcieri Sarzana organizzerà il XLV° TROFEO “CITTA’ DI SARZANA” presso la palestra del Liceo Parentucelli di Sarzana. Inizio tiri ore 9:00, ingresso gratuito.