A tredici anni Aurora Del Freo si trasferirà a Roma per il volley

Sarzana - Val di Magra - Il Lunezia Volley ufficializza la cessione di Aurora Del Freo, attaccante sarzanese classe 2006, alla compagine romana del Volleyrò Casal de’ Pazzi; quest’ultima, al di là della categoria nettamente superiore al Lunezia a cui partecipa la sua Prima squadra, soprattutto una delle società italiane più rinomate a livello giovanile e tra le più meticolose nel setacciare l’Italia alla ricerca di nuovi talenti: in particolare andando dal livello Under 18 al 14.

"Il passaggio della ragazza al Volleyrò è un onore per tutto il “vivaio” del Volley Lunezia", commenta in proposito il suo allenatore Stefano Menconi, il quale con un complesso di dieci atlete (tra cui appunto la Del Freo) prese per mano quattro anni or sono dal Minivolley, è riuscito fra l’altro a vincere due titoli regionali liguri Under 13 consecutivi più altri due territoriali di cui uno nella medesima categoria e un altro a livello di U12.

Aurora si trasferirà nella capitale verso fine agosto, qui frequenterà la terza media, nel suo nuovo club giocherà presumibilmente nell’Under 14 e nel complesso partecipante alla Serie D laziale. "E’ stata una decisione molto ragionata – afferma la nostra dopo un anno e mezzo di periodiche visite di prova a Roma di cui l’ultima durata una ventina di giorni - e condivisa con la mia famiglia e la stessa squadra, che ringrazio insieme al mio coach, per come sono stati tutti fondamentali in campo e fuori ai fini della mia crescita".