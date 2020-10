A Mantova buoni risultati per i giovani del Pedale Sarzanese

Sarzana - Val di Magra - Pedale Sarzanese in trasferta a Mantova. Domenica 4 ottobre la società ha partecipato ad una importante gara di mountain bike a Pieve di Coriano provincia di Mantova. Numerosi atleti si sono dati battaglia su un percorso difficile e tecnico tracciato sull argine del fiume Po. Nella categoria G1 ottimo terzo posto per Leonardo Cagnoli, quinto posto per Edoardo Michelucci, settimo posto per Leo Coloretti. Nei G4 terzo posto per Vollero Lorenzo. Belle prestazioni anche di Luca Zambetta g2, Nicola Raggi g4, e Alessio Ravaioni g5. Grande soddisfazione per i tecnici accompagnatori Ivan Stagnari Andrea Spampani e Carlo Bianchi.