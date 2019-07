A Castelnuovo torna la sfida fra "Guarzolai" e "Borghetai"

Sarzana - Val di Magra - Si rinnova anche quest'anno l'appuntamento con la tradizionale sfida di calcio sul pavè di piazza Querciola a Castelnuovo Magra fra “Guarzolai” e “Borghetai” che vedrà sfidarsi due squadre del centro storico. L'appuntamento è per domani, domenica 21 luglio alle ore 17 ai piedi della torre dove si giocherà fino fino al tocco della campana delle 19.00.

Generazioni di castelnovesi sono infatti cresciute dividendosi fra le due squadre del borgo costituite in base ad un limite ben definito, fra gli abitanti della parte alta vicina alla piazza e quelli del “borghetto” ovvero nei pressi della chiesa di Santa Maria.



Anche in questa occasione la manifestazione sarà organizzata da residenti, Circolo Arci e Pro Loco con il patrocinio del Comune in occasione della festa di Santa Maria Maddalena e il ricavato delle offerte sarà devoluto in beneficenza. Una somma che si completerà con quella che sarà raccolta lunedì 22, al termine della proiezione della commedia dialettale “Gildo Peragallo, ingegnere”, con inizio fissato per le 21.