A Castelnuovo parte il campus estivo “Bimbi in campo”

Sarzana - Val di Magra - Dal giugno 15 giugno all'11 settembre per i bambini dai 3 ai 12 anni, inizia il nuovo Campus Estivo 2020, Patrocinato dal Comune di Castelnuovo Magra, nato dalla collaborazione tra Abygaille e la Società sportiva APD Colli Ortonovo affiliata Spezia Academy, il progetto di affiliazione dello Spezia Calcio, nello splendido Centro Sportivo di Canale.

Un’occasione unica nel quale bambini e ragazzi avranno l’opportunità di conoscere ed avvicinarsi allo sport anche nella stagione estiva, svolgere tante attività ludico-ricreative “che consentano di utilizzare il tempo della giornata in modo disteso e piacevole”, in un ambiente sicuro e ben attrezzato come quello del Centro Sportivo di Castelnuovo Magra che dispone di un ampio spazio all’aperto.



“Principio cardine del nuovo Campus Estivo - spiega Samuela Ferrari - è la particolare attenzione alle nuove procedure, come da protocollo del Comitato scientifico parte integrante del DPC del 17 Maggio 2020, quali l’accessibilità, la triage di accoglienza, le modalità di accompagnamento, il ritiro dei bambini ed adolescenti, principi generali di igiene e pulizia, il progetto organizzativo con la suddivisione in gruppi costanti di lavoro per fasce d’età e i criteri di selezione del personale e di formazione degli operatori. I bambini, seguiti da istruttori qualificati ed educatrici esperte, potranno divertirsi fare Attività Motoria e Sportiva, cimentarsi in laboratori con attività sempre nuove e suddivise di settimana in settimana le quali saranno divise per fascia di età , dove manipolazione e creatività saranno le parole chiavi per una coloratissima estate nel “Outdoor Education”, perché la realizzazione di esperienza ed attività all’aperto rappresentano un’opportunità fondamentale per la crescita dei bambini e degli adolescenti”.



info@abygaille.it - telefono 338.8066120 Samuela Ferrari