"Zitelle battono Maritate", a Luni vince il calcio in rosa

Sarzana - Val di Magra - Qualcuna era già scesa in campo, altre lo hanno fatto per la prima volta, tutte però si sono divertite e hanno dato seguito a una tradizione tutta locale che è giunta quest'anno alla 45esima edizione. Parliamo delle donne che questa mattina al campo sportivo del Gaggio di Isola a Luni hanno disputato la partita “Maritate vs Zitelle”, declinazione in rosa della più nota “Scapoli vs Ammogliati”, saltata quest'anno per le troppe assenze. Nei due giorni della vigilia però la partita è stata salvata grazie alle partecipanti (in maglietta e pantaloncini anche l'assessore allo sport Baruzzo e la collega di giunta Manuguerra) che in breve tempo si sono organizzate ritrovandosi in ventisei pronte a giocare con ironia e intraprendenza, con le mute di Genoa e Milan, corna e mattarelli.



Fra virtuosismi, corse e risate, alla fine hanno avuto la meglio le Zitelle che hanno battuto 8-4 le avversarie in un match arbitrato da Alessandro Sodini, unico uomo in campo mentre gli altri sono rimasti in panchina (gli allenatori Roberto Bedini e Leonardo Santucci) o in tribuna ad applaudire lo spirito e le giocate delle grandi protagoniste della giornata prima dell'aperitivo finale.