"World Clean Up Day", a Montemarcello si cammina per pulire i sentieri

Sarzana - Val di Magra - Una giornata all’insegna del rispetto per la natura e dell’educazione civica quella organizzata da Decathlon, sede di Santo Stefano Magra, in collaborazione con il FAI, Proloco di Montemarcello ed il Comune di Ameglia che, ovviamente, patrocina l’evento.

Si parte da Bocca di Magra alle 8.30 percorrendo il sentiero che sale a Montemarcello, con arrivo previsto intorno alle 10 compreso un piccolo spuntino nel Parco prima di ripartire nuovamente per Bocca di Magra, via strada, con la pulizia. Il rientro è previsto intorno alle ore 13.

Potranno partecipare tutti approfittando ancora del bel tempo di questi giorni per godersi una passeggiata all’aria aperta e, nel frattempo, fare qualcosa di concreto per il nostro territorio.



"Sarà un’occasione importante – spiegano Andrea Bernarva e Gregorio Ravani, rispettivamente Assessori all’Ambiente ed allo Sport – sia per conoscere i nostri bellissimi sentieri sia per sensibilizzare le persone al rispetto degli stessi poiché, purtroppo, ancora troppo spesso, nei boschi si trovano rifiuti di ogni genere come lattine, sacchetti di plastica o altro materiale di consumo. Oltre all’inquinamento che si crea poiché questo materiale permane sul terreno per moltissimi anni ricordiamo anche la pericolosità alla quale si espongono tutti gli animali che abitano il parco. Ci auguriamo che queste giornate possano aiutare le persone a comprendere meglio quanto poco ci voglia a rispettare le regole e quanto, invece, sia difficile ripulire i disastri creati dagli incivili. Ringraziamo Decathlon, il FAI e la Proloco di Montemarcello per questa splendida iniziativa e ringraziamo, ovviamente, tutte le persone che parteciperanno".