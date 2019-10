"Camp" di un giorno ai Red Jackets Sarzana

Sarzana - Val di Magra - “Camp” praticamente di una giornata domenica prossima 6/10 ai Red Jackets Sarzana, ore 10 immancabilmente all’ “Isoppo” della Bradia, dove si andrà avanti almeno sino alle quattro e mezza del pomeriggio: pausa per il pranzo. Il proposito principale nel contesto è di riavvicinare i giocatori ed essi agli allenatori, dopo la pausa estiva, in particolare presentando inoltre i rinforzi che non sono pochi; nonché di verificare quello che ne è attualmente lo stato di salute atletica, al fine di indirizzarne la preparazione personale nei prossimi mesi, in attesa che dopo Natale partano i veri e propri allenamenti (il campionato di 2.a Divisione inizia a Febbraio).

Ai nastri di partenza nel frattempo l’ Under 19 dei sarzanesi nel campionato di categoria, dove è inclusa in un Girone C assai impegnativo che comprende anche Warriors Bologna, Guelfi Firenze e Ducks Roma e i Guelfi. Il calendario vuole i giovani “Reds” il 26 in casa contro i bolognesi, il 10 Novembre in visita ai romani, il 16/11 ricevere i fiorentini e il 23/11 a Bologna…infine il 30/11 a Sarzana contro i Ducks. L’altro ramo dell’attività giovanile rosso-argento è costituita dal “flag-football”, versione come noto un po’ addolcita di questo sport dove l’atterramento è sostituito dalla sottrazione d’un panno, a livello Under 13.