Sarzana Popolare: "Amministrazione per anni ha ignorato problema sicurezza"

Il gruppo di centrodestra dopo l'aggressione di Piazza San Giorgio: "Manca la volontà di far rispettare le regole".

Sarzana - Val di Magra - "L’aggressione di sabato sera in piazza San Giorgio è, purtroppo, un ulteriore riprova di una situazione che sta sfuggendo di mano e sta andando dritta verso un costante inesorabile deterioramento del vivere civile. “Sarzana Popolare” esprime la sua piena solidarietà alle vittime dell’aggressione, ma è, al contempo, conscia che la soluzione non sono le richieste urlate di chi è stato troppo spesso silente e ora chiede regole più severe e tavoli inter-istituzionali con Prefettura e Forze dell'Ordine". Il gruppo della coalizione di centrodestra risponde così alle richieste fatte dal sindaco Cavarra dopo l'aggressione di venerdì notte.

"La mancanza di sicurezza è stata quasi sempre ignorata dall’Amministrazione Comunale sarzanese - spiegano Roberto Italiani e co. - che ha preferito catalogarla come una sensazione negativa ingigantita ad arte dai social e dai detrattori del governo locale, senza rendersi conto (o volerlo fare) che il problema sicurezza si è tristemente guadagnato una posizione sempre più preoccupante nella cronaca cittadina.

Di fronte a questa realtà il Sindaco Cavarra ha fatto orecchie da mercante e ora, dopo la convention per la sua ricandidatura non può esimersi dal far sentire la sua voce e allora scrive al Prefetto e pubblica la lettera per farlo sapere a tutti. Così come nell’ultimo periodo, di fronte ad un crescente malessere che non ha più potuto ignorare, ha firmato qualche ordinanza sindacale che poi nessuno fa rispettare.

Non serve indignarsi ora, urlare dopo anni di silenzio, enfatizzare un problema fino ad oggi minimizzato, pur di cercare di accaparrarsi qualche simpatia pre-elettorale. Bisogna sedersi ai tavoli, confrontarsi, programmare ed agire velocemente, è necessario recuperare vaste aree del territorio comunale e restituirle ai cittadini, non svegliarsi dopo la “convention” con i soliti proclami, ai quali come siamo ormai abituati da anni, non verrà dato alcun seguito.

Le regole esistono così come le ordinanza sindacali, ma se manca la volontà di farle rispettare non servono a nulla.

Il tavolo inter-istituzionale esiste, si chiama “Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica” ed è lo strumento con il quale il Prefetto riunisce i rappresentanti delle forze dell’ordine e il Sindaco. E a quel tavolo che Cavarra si sarebbe dovuto sedere dal suo insediamento e battere i pugni costantemente per chiedere controllo e presidio del territorio, perché la delinquenza si combatte con la presenza sul campo, con l’impegno nel far rispettare le regole e le Forze dell’Ordine di impegno ne mettono tanto, spesso ben oltre le loro potenzialità, ma a Sarzana è venuta meno la volontà dell’Amministrazione Pubblica di riconoscere un problema e di affrontarlo. Invece ha preferito una scelta politica che negli anni ha portato i Sarzanesi ad assuefarsi al degrado e all’insicurezza. Sabato sera sembrerebbe che chi era in piazza non sia intervenuto perché non si è reso subito conto di cosa succedeva; ha pensato di assistere ad un’ennesima rissa tra personaggi poco raccomandabili che litigano, spacciano e si affrontano alla luce del sole senza timore alcuno. Un’amministrazione pubblica che mette al centro della propria attività di governo il benessere cittadino non può abbandonare zone della città al degrado e al possesso da parte di delinquenti quasi avessero la speranza di relegarli in aree definite, nascondendosi come struzzi di fronte ad una realtà ben diversa che vede le aree di degrado allargarsi a macchia d’olio e i delinquenti muoversi sempre più certi di essere impuniti.

Una buona amministrazione deve mettere in atto, in maniera concreta e non solo propagandistica, tutte le possibili soluzioni che permettano di presidiare il territorio e contrastare sul nascere il degrado e l’abbandono, garantendo la vivibilità della città che si tratti del centro storico o della periferia. Un’azione di presidio da attuarsi con l’ausilio delle Forze dell’Ordine in cooperazione anche con istituti di vigilanza privata e associazioni di cittadini come già in atto in altri comuni con buoni risultati; una differente organizzazione della Polizia Municipale con impiego del turno serale/notturno nei weekend ed in occasione di eventi; una lotta alle aree dismesse, abbandonate e ormai habitat di delinquenti sparsi in varie zone cittadine".