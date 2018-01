Occupano casolare disabitato, sorpresi dal proprietario

La Polizia di Stato, raccolta la testimonianza, si è presentata nei pressi dello stabile di Via Privata Ghiggini.

Sarzana - Val di Magra - Un imprenditore locale si era presentato al Commissariato di Sarzana per denunciare la presa in possesso abusiva di un suo vecchio casolare disabitato da anni da parte di alcuni extracomunitari che lo avevano occupato ormai stabilmente. La Polizia di Stato, raccolta la testimonianza, si è presentata nei pressi dello stabile di Via Privata Ghiggini per fare irruzione nel casolare: all'interno sono stati sorpresi nel sonno cinque cittadini marocchini, fra i 17 e i 27 anni, e condotti in Commissariato per la fotosegnalazione. In attesa degli esiti, gli extracomunitari sono stati denunciati per occupazione di edifici e il minorenne sarà affidato ad una comunità locale, su ordine del giudice.