Debora Petrina in concerto ai Fondachi

Cantante, pianista e performer si esibirà domenica sera nel locale di Sarzana.

Sarzana - Val di Magra - Proseguono gli appuntamenti musicali ai Fondachi di Sarzana che domenica 21 gennaio alle ore 22 proporrà il concerto di Debora Petrina, accompagnata alle chitarre elettriche da Emiliano Bagnato. Cantante, pianista, compositrice e danzatrice/performer, Petrina costituisce un unicum nel panorama italiano, sintetizzando con classe visionaria un obliquo e sensuale cantautorato con le sperimentazioni del pop-rock, con l’elettronica, con la musica d’avanguardia e con il jazz.

Stimata da David Byrne, che ha spesso pubblicato i suoi brani nelle sue radio playlist di preferiti, Petrina ha ricomposto un brano di John Cage, la cui partitura è ora pubblicata worldwide dalle Edizioni Peters - gli editori di John Cage nonché di gran parte del repertorio classico e contemporaneo – con il doppio nome Cage/Petrina.

Nel 2016 Petrina è stata invitata da Paolo Fresu a registrare il primo album di una collana per il 40esimo anniversario de L'Espresso/La Repubblica, assieme a Paolo Fresu stesso e altri musicisti da lui scelti, come Gianluca Petrella, Mirko Signorile, Bebo Ferra.

Sempre nel 2016 è stata protagonista, assieme a Nicholas Isherwood, della nuova opera di Giovanni Mancuso, ''Il ritorno dei chironomidi'' nel cartellone del Teatro La Fenice di Venezia.

Nel 2017 ha presentato il suo ultimo album ''Be Blind'' al DC Jazz Festival di Washington e in alcuni dei club più prestigiosi di New York.

Come pianista di musica contemporanea ha registrato negli Stati Uniti e in Europa album di inediti di Morton Feldman (OgreOgress) e Sylvano Bussotti (Stradivarius), suonando con lui stesso.

Ha collaborato con David Byrne, John Parish, Elliott Sharp, Jherek Bischoff, Mike Sarin, Nicholas Isherwood, Paolo Fresu, Mario Brunello, Sylvano Bussotti, Tiziano Scarpa, Roberto Citran, esibendosi a New York, San Francisco, Los Angeles, Washington, Seattle, La Havana, Londra, Berlino, Colonia, Madrid, Strasburgo, Tokio e Osaka.



Info e prenotazioni 0187622819, ingresso con prenotazione Euro 5