"Sisti non può minimizzare la questione furti"

Sarzana - Val di Magra - "Forse il Sindaco non ha ben chiaro che tra le sue funzioni vi è anche quella di Autorità locale di Pubblica Sicurezza e, nella sua veste, è inaccettabile che liquidi il tema dei ripetuti furti e/o tentativi delle ultime settimane in varie zone del territorio, insistendo nel ribadire che non vi è una situazione di allarme e minimizzando ad “alcuni” furti". Così il consigliere comunale di maggioranza Paola Lazzoni per l'associazione "Da Porta Nord alla Brina" replica alle affermazioni del sindaco di Santo Stefano Magra. "Questo atteggiamento - prosegue - sminuisce i sentimenti e frustra la rabbia dei cittadini vistisi violentare nella sicurezza delle proprie case. Fino a quando detti fatti non saranno allarmanti? Quale sarà il discrimine? Forse un tentativo a casa sua o in quella di qualche amico? Le ricordiamo che i rispettabili dati statistici citati si basano sulle denunce e sugli esposti presentati ma, purtroppo, non tutte le vittime ne hanno presentato uno, vuoi per sfiducia nella giustizia, vuoi per non avere, fortunatamente, subito danni rilevanti; in questo senso, non è sufficiente basare un giudizio sui dati raccolti ma occorre ascoltare la cittadinanza, attualmente davvero allarmata in più parti del territorio. L’esperienza ci ha insegnato che quando si attribuisce a qualcuno la pratica della strumentalizzazione dei problemi, spesso è proprio quando non si hanno risposte. Auspichiamo che la politica, congiuntamente alle Autorità coinvolte, individui al più presto una soluzione che mitighi un fenomeno ultimamente in espansione; altrimenti ci penseranno i “ladri” a pompare il tema, Cara Sindaca".