"Genova e Spezia rinnegano storia antifascista, provo vergogna"

Il sindaco di Sarzana: "Orgogliosi di essere stati fra i primi a vietare spazi a chi manifesta idee xenofobe, omofobe o antisemite".

Sarzana - Val di Magra - "Vergogna, disgusto e forte preoccupazione”, sono state espresse oggi dal sindaco di Sarzana Alessio Cavarra in merito agli infuocati dibattiti che hanno interessato in questi giorni i consigli comunali di Genova e La Spezia nei quali sono stati discusse mozioni che chiedevano il divieto di concessione di spazi pubblici per manifestazioni neofasciste. “Vedo città insignite di medaglie al valor civile e militare per la lotta ai totalitarismi – ha aggiunto – oggi governate da forze di destra che si rifiutano di definirsi antifasciste, rinnegando la grande storia e la memoria di entrambe”. Un modo col quale secondo Cavarra “si vuole cancellare il sangue di chi ha combattuto per la Libertà”.

Rivendicando l'antifascismo della Sarzana amministrata negli ultimi quattro anni e mezzo, il sindaco del Pd ha quindi ricordato come Sarzana sia stata fra le prime ad adottare provvedimenti mirati per vietare la concessione di spazi e luoghi pubblici a “chi manifesta idee xenofobe, omofobe e antisemite”. “Siamo orgogliosi – ha evidenziato – di aver adottato una specifica delibera nel maggio scorso per vietare queste manifestazioni”.