Zanicotti a Tedeschi: "Pensi a dedicarsi con maggior cura, per il tempo che le resta, ai problemi del Parco"

Sarzana - Val di Magra - "Caro Tedeschi, prima una lettera aperta al governatore Toti esortato a giocare una partita decisiva con il Ministero della Difesa per la riconversione dell’Arsenale Militare della Spezia, con l’affermazione che l’area del Parco è stata impropriamente industrializzata sottintendendo che va liberata da tali attività, poi una critica esplicita alla politica regionale che promuove lo sviluppo di importanti cantieri sul Magra, in particolare il San Lorenzo e l’Intermarine, per i quali la Regione ha investito ingenti capitali ritenendo che una buona gestione del parco debba prevedere sinergia tra la salvaguardia della natura e importanti insediamenti industriali. Ultima ideona (vediQUI) formare i migranti, ospiti dei centri di accoglienza, nelle professioni della cantieristica per dar loro il lavoro che i nostri ragazzi non vogliono più fare. Mi sembra che lei stia sbagliando tutto: non è cacciando importanti aziende fuori dal Magra o paventando una improbabile integrazione di migranti, che si possono risollevare le sorti del Parco".

Fabrizio Zanicotti, segretario provinciale della Lega se la prende col numero uno del Parco: "Le risorse per la formazione andrebbero piuttosto rivolte ai nostri giovani che, una volta formati, non rifiuterebbero un posto di lavoro che garantisse loro condizioni retributive decorose. Le sue proposte mi sembrano superficiali e lontane dalla realtà. Sarebbe auspicabile che lei si dedicasse con maggior cura, per il tempo che le resta, ai problemi del Parco, trascurati e mai risolti grazie alla sua inerzia".