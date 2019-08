Zangani avverte: "Bilancio consuntivo, valuterò se continuare a sostenere maggioranza"

Sarzana - Val di Magra - Intervento di Angelo Zangani, consigliere comunale di maggioranza a Santo Stefano di Magra



Dire che a Santo Stefano di Magra sia in corso una crisi di maggioranza e come sostenere di avere scoperto l’acqua calda a Ferragosto! A seguito delle dimissioni del vice sindaco Nicla Messora e a distanza di oltre 4 mesi, il Sindaco, non ha ancora provveduto al riassetto della squadra di governo. La proposta da me individuata in favore del Consigliere Stelitano, che per senso di responsabilità, ha permesso a questa giunta di proseguire il proprio percorso non è stata presa ancora in considerazione. Problemi tutti interni al PD e delle scelte del Sindaco Paola Sisti che evidentemente non conosce le regole della politica in democrazia dove i numeri sono determinati al pari dei programmi, i Socialisti per favorire la soluzione della crisi non hanno avanzato richieste, ma formulato proposte.

Il senso di responsabilità di Stelitano ha fatto si che questa amministrazione possa proseguire il percorso considerato che, anche i nostri elettori ci chiedono di impedire la realizzazione del biodigestore a Saliceti. Contro il quale mi sono schierato senza titubanza sin dal primo momento sia proponendo Odg in consiglio che al tempo, proponendo la collocazione dell’attuale impianto in zona più idonea.

Quanto al merito del voto in sede di Consiglio, ho deciso di votare contro l’aumento dell’IRPEF

comunale nel bilancio di previsione, considerate le attuali difficoltà economiche del ceto medio e che, il bilancio se amministrato avrebbe permesso di fare diversamente.

Allo stesso modo ho votato contro il piano finanziario ACAM dato che le spese per la spazzatura delle strade sono passate dai precedenti € 27.000,00 annue del 2016, agli attuali € 149.000,00 oltre Iva annui, con un aumento di spesa nel triennio 2017-2019 di € 230.000,00, con scarse ricadute concrete.

A seguito dell’approvazione del bilancio di previsione si è verificato a breve distanza di tempo,

l’allagamento del Prelli presso l’uscita autostradale, lo smottamento di Via Gramsci ad oggi irrisolto, gli smottamenti di via Circonvallazione nel centro storico, quello del parcheggio di Via Pascoli.

Tuttociò, avrebbe dovuto essere tenuto in considerazione al momento dell’assestamento di bilancio invece si è preferito destinare le risorse in altro modo, mentre lo studio idrogeologico del territorio per quanto accaduto è prioritario. Nella stessa manovra di bilancio, si è inoltre registrato un taglio alle risorse destinate alla realizzazione della rete fognaria che pure ritengo essere un’esigenza fondamentale per l’ambiente. Per tuttti questi motivi non ho ritenuto di approvare l’assestamento di bilancio.

Prossimamente saremo chiamati a pronunciarsi sul bilancio consuntivo, per quanto fatto in questi mesi e inoltre nell'ultimo triennio, e come tale quello sarà momento di verifica di quanto questa amministrazione ha saputo fare nell’interesse concreto dei suoi cittadini.

Sarà per me momento di valutazione, per mio sostegno o meno, a questa maggioranza.