Zangani attacca Sisti: "Sta mancando gli impegni presi con gli elettori"

Sarzana - Val di Magra - “La crisi della giunta e complessivamente del gruppo di maggioranza è conseguente alle sue scelte operate all’interno di questa amministrazione comunale della quale come già detto non ritengo il neo vice sindaco Capetta immune”. Il consigliere comunale di maggioranza Angelo Zangani continua la sua offensiva verso il sindaco di Santo Stefano Paola Sisti. “A lei corre l’obbligo morale di rispettare gli impegni e promesse assunte con l’elettorato, ma che non sta mantenendo – continua l'esponente socialista -. Anche volendo non posso sentirmi fiero di questa amministrazione, dove non vi è collegialità di intenti e condivisione di programmi; i fatti lo dimostrano. A parte la messa in sicurezza degli edifici scolastici, nessuna delle azioni intraprese a partire dalla vendita delle quote di SVAR, l’aumento dell’IRPEF Comunale, passando alla politica ambientale, la raccolta differenziata dei rifiuti, la variante della Cisa e il mancato proseguimento dello studio idrogeologico del territorio, non sono state frutto di una condivisione quanto di una sua visione. La sua critica sul mio impegno sull’avvio del porta a porta è al quanto risibile oltremodo fuorviante finalizzato a mascherare le inefficienze del Suo Assessore all’Ambiente”.



Critico sulla ex Cava della Brina (“Sisti non ha mai detto quale sia il suo obbiettivo e non ha smentito l'esistenza di un accordo con Ponzanelli. In ogni caso io sulla ex Cava dormo sonno tranquilli, ho sempre agito nel rispetto di leggi e regolamenti”), Zangani attacca anche sulla variante della Cisa: “Si può confrontare con chi vuole ma senza una variante al Puc di Vezzano Ligure che ne preveda il percorso, come direbbe il suo vice sindaco, è tutta fuffa”. L'affondo: “Caro sindaco sulla sua capacità di gestione politica di un gruppo e di un consiglio che si regge sul buon senso dei suoi consiglieri piuttosto che non sul suo reale grado di coinvolgimento di partecipazione e di ascolto, è meglio stendere non un velo ma... un telo pietoso”.