Zangani: "Tra Sisti e Ponzanelli prove di alleanza per le comunali"

Sarzana - Val di Magra - “II sostegno di Ponzanelli e del suo gruppo Santo Stefano Popolare al sindaco Paola Sisti è una prova di alleanza per le prossime elezioni comunali, del resto avevano votato insieme anche per rendere nulla la commissione d'inchiesta ambientale”. Lo afferma Angelo Zangani, consigliere comune del gruppo misto a Santo Stefano, in merito alla progetto di gestione e riqualificazione del Parco 2 giugno. “Personalmente – prosegue l'esponente socialista - sono sempre stato favorevole ad una gestione di collaborazione pubblico privato rispetto ai parchi. Questa scelta oggi è maturata all'interno del gruppo di riferimento del sindaco senza coinvolgere la maggioranza per due anni, lo stesso metodo che il sindaco ha adottato con la pratica dell'impianto di Spigas. Entrando nel merito della pratica del Parco 2 Giugno sono favorevole al principio della convenzione, ma per 20 anni. Il rientro finanziario di un'operazione di questa natura si programma in 10 anni e quindi un affidamento di 20 anni è più che sufficiente al fine che l'investimento sia garantito. E' probabile che al termine dei 25 anni l'amministrazione si troverà ad affrontare lo smaltimento del manufatto. Che il voto favorevole di Ponzanelli e del suo gruppo sia frutto di un inciucio è provato dal comportamento di Serarcangeli il quale, eletto nei 5 stelle e poi passato al gruppo S. Stefano popolare, ha votato a favore della pratica quando invece in commissione l'aveva definita riprovevole dicendo che a monte erano state fatte 'promesse precise'. E senza specificare quali ha abbandonando la commissione. Sarebbe interessante sapere a quali promesse si riferisse, il tempo sarà galantuomo”.