Zangani: "Ponzanelli e Lazzoni si nascondono dietro tragedia Morandi"

L'ex assessore santostefanese: "Su temi come la Pontremolese non sono in grado di elaborare un'offerta politica".

Sarzana - Val di Magra - "Un convegno sulla Pontremolese non può essere messo in contrasto con la tragedia del Ponte Morandi e di Genova. Esprimo piena solidarietà alle famiglie delle vittime del Ponte e ai cittadini di Genova tutti per i disagi che soffrono, solidarietà che non è mai venuta meno da parte di tutti i consiglieri comunali. Giustifico le affermazioni del consigliere regionale Costa che non essendo presente in consiglio ha appreso la frase del collega Stelitano, da altri consiglieri e non direttamente". Si apre così a nota diffusa da Angelo Zangani, esponente socialista e consigliere di maggioranza a Santo Stefano di Magra.

"Conosco bene Costa la sua intelligenza politica e cultura - prosegue -, e se fosse stato presente in quel consiglio comunale si sarebbe espresso diversamente,e sicuramente colto lo spirito del convegno sulla Pontremolese, visto che l’ODG che abbiamo presentato in consiglio era stato depositato 4 Giorni Prima del crollo del Ponte di Genova, alla cui discussione avrebbe dato un contributo.

Cosi come fatto dal consigliere di Minoranza Emilio Ratti, il quale ha definito la Pontremolese un’opera strategica per la nazione.

Diventa invece difficile sostenere la posizione della Lazzoni e incomprensibile il comportamento di Ponzanelli, i quali anziché discutere nel merito della proposta, hanno preferito scompostamente nascondersi dietro la tragedia di Genova, per giustificare il loro incomprensibile abbandono della aula del consiglio. Come già hanno fatto al momento della discussione dell’ODG sulla vittime di via Fani".



"Ciò - continua l'ex assessore - prova la scarsa visione politica di buona parte della minoranza, l’incapacità di discutere di temi ad elevato contenuto socioeconomico, quale potrebbe essere il Convegno per il potenziamento della Pontremolese che da ex ferroviere conosco bene, e che di sicuro non si pone in contrasto con la Ricostruzione del Ponte Morandi.

Esiste un confronto all'interno della maggioranza sulle questioni che interessano la comunità. Ciò in una sana dialettica politica.

La scelta dei consiglieri di rinviare la discussione sul convegno al prossimo consiglio comunale, dopo che l’abbandono dell’aula di buona parte della minoranza, non è stata opportuna.

Tanto che in sede di consiglio ho espresso la mia contrarietà in piena solitudine perché avevo compreso la strumentalità della presa di posizione della minoranza, sebbene avessi depositato l’ODG insieme al consigliere Stelitano.

Lo scopo era quello di aprire una sterile polemica, visto che su certi problemi come la Pontremolese e la viabilità l’opposizione non è in grado di elaborare alcuna offerta politica.

Tanto è vero che stiamo elaborando un ODG per promuovere un convegno che abbia a tema la viabilità della Val di Magra, il quale comprenda la costruzione della Bretella Santo Stefano-Ceparana (il ponte), la variante della Cisa, a cui invitare tutti i comuni interessati e per il quale ho già chiesto al collega Stelitano di potere valutare l’opportunità di aderire.

Teni su cui anche la minoranza potrà dire la sua se la ha".