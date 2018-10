Zangani: "No a permanenza dirigente Boccardi". Sisti: "Attacco strumentale"

A Santo Stefano scontro sul prolungamento della collaborazione con il dirigente dell'Area affari istituzionali.

Sarzana - Val di Magra - Il primo ottobre per il dottor Fabio Boccardi, alla guida dell'Area affari istituzionali del Comune di Santo Stefano di Magra, è scattato il pensionamento. Tuttavia, come dettato da apposita delibera, l'amministrazione ha deciso di prolungare la collaborazione con il dirigente per sei mesi, a rimborso spese, in modo da accompagnare con l'esperienza di Boccardi la riorganizzazione di aree e uffici. Una soluzione che non piace ad Angelo Zangani, consigliere di maggioranza spesso critico verso l'operato di Palazzo civico, e in particolare verso il sindaco Paola Sisti. “L'area diretta dal dott. Boccardi – scrive Zangani un ordine del giorno di fresca presentazione è organizzata, con dipendenti con anzianità quindi con professionalità tale da non risentire la sostituzione del capo area. La precedente amministrazione ad una richiesta simile di poter continuare la collaborazione, dove oltre il sottoscritto ne facevano parte l’allora e l’attuale vice sindaco, nel consiglio comunale ne facevano parte gli attuali assessori Alberghi e Giannarelli la richiesta non fu accolta. E il mancato pensionamento del dipendente finirebbe per sottrarre un posto di lavoro ad un giovane laureato che magari per trovare una collocazione sarebbe costretto a emigrare all’estero”. Secondo l'esponente socialista il prolungamento del rapporto “non trova motivazione valida in quanto mesi o addirittura anni prima l’amministrazione era al corrente del pensionamento del dipendente e quindi per organizzare gli uffici poteva pensare precedentemente per poi realizzarlo il primo ottobre”, e chiede quindi all'amministrazione santostefanese di rivedere i suoi intendimenti.



In merito, con una nota, è intervenuta anche la sindaca Sisti: “Dopo la pensione, la legge consente di far restare operativo, per un tempo non superiore a un anno, un dirigente con funzioni apicali. In virtù di ciò abbiamo chiesto al dottor Fabio Boccardi, alla guida dell'Area affari istituzionali, di restare per altri sei mesi a rimborso spese dopo il pensionamento, scattato il 1° ottobre. Il dottor Boccardi, che ringraziamo per il suo quarantennale operato in Comune, nel corso dei prossimi sei mesi sarà figura fondamentale in un percorso di riorganizzazione dell'ente. Il pensionamento del dirigente, inoltre, permetterà, nell'ambito della riorganizzazione, di creare nuovi capi area: li sceglieremo tra il personale interno, in modo da valorizzare funzionari che sono da anni al servizio dell'ente”.



“Inoltre – continua la prima cittadina Pd -, in merito a quanto strumentalmente affermato nel suo ordine del giorno dal consigliere Angelo Zangani, la prosecuzione semestrale del rapporto con Boccardi non impedisce l'assunzione di un giovane: non sono infatti previsti concorsi per queste posizioni della Pubblica amministrazione, al massimo bandi di mobilità rivolti ad altri enti pubblici in grado di intercettare figure di alte esperienza e professionalità. Ma, come detto, il nostro orientamento è quello di andare a valorizzare figure interne alla macchina comunale, che oltre che sulle proprie comprovate competenze, potranno fare appunto affidamento, nei mesi a venire, sul ruolo di accompagnamento che svolgerà il dottor Boccardi”.