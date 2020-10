Zangani: "Magari la nuova maggioranza Sisti-Ponzanelli aiuterà gli agricoltori"

Sarzana - Val di Magra - "Per quanto riguarda i contributi agli agricoltori, dalla sindaca Sisti arrivano contraddizioni e offese per nascondere la sua inefficienza amministrativa. Mi risulta che sono stati esclusi dal contributo economico a fondo perduto per danni covid 19 in quanto il Comune di Santo Stefano non figurava nell'elenco della Regione che hanno subito danni a seguito dell alluvione 2018 2019. Il sindaco dovrebbe informare i cittadini sul perché nell'alluvione 2018- 2019 , pur avendo avuto danni quali allagamenti di case, voragine in Via Vaggia ecc., non figura nell'elenco regionale". Lo afferma in una nota Angelo Zangani, consigliere del misto, rispondendo all'intervento della prima cittadina di Santo Stefano.

"La conferma arriva dalle stesse dichiarazioni della Sisti - continua l'esponente socialista -quando afferma che 'L' amministrazione comunale, insieme a coldiretti, ha già sollecitato in regione l' integrazione per il comune di s stefano anche per i fondi dei danni economici da covid 19 perché nessuno rimanga indietro' ...ne consegue che qualcuno é rimasto escluso. È probabile, vista la nuova maggioranza Sisti-Ponzanelli, che siano in grado di far in modo che la Regione riveda l'elenco in modo che venga riconosciuto a tutti gli agricoltori il contributo economico".