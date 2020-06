Zangani: "Biodigestore a Saliceti, colpevoli cercasi"

Sarzana - Val di Magra - Se a livello istituzionale dove le scelte sono state prese, i rappresentanti dei partiti politici, come sembra, ritengono che quella scelta oggi risulti sbagliata, abbiano il coraggio di rivederla senza compromettere irrimediabilmente il territorio. Rimane scontato che il ciclo dei rifiuti deve essere chiuso. Credo che Iren, come tutte le società per azioni, prima di avviare progetti strategici abbia informato i soci anche se di minoranza,in questo caso i sindaci. Se così non risultasse spero di essere smentito.

Individuare i colpevoli non credo sia difficile, le mascherine che siamo costretti a portare a causa del covid-19 sono troppo piccole perché i responsabili possano nascondersi.

L’ex sindaco di Vezzano Pd, di cui non ho condiviso il pensiero in merito alla scelta, è stata onesta nel dire che era favorevole. Il centro destra in provincia (presidente Cozzani), i rappresentanti in regione (presidente Toti) si sono dichiarati favorevoli. Se singoli rappresentanti sono contrari dovrebbero prendere le distanze.

Il PD, con la sceneggiata, prima ostacola la delibera di indirizzo provinciale (l'unico che l’ha contrastata è stato il rappresentante socialista Ambrosini) poi, due giorni prima della discussione, Natale si dimette. Cozzani ha 12 giorni per sostituirlo e così ha gioco facile per approvare la delibera, determinante per il proseguo d’iter dell’insediamento del biodigestore a Saliceti.

In consiglio comunale durante un intervento in merito ho affermato... "si scrive Boscalino ma si legge Saliceti". Poi la sceneggiata della Sisti che minaccia di ricorrere al Tar (sarebbe interessante sapere se questo è stato davvero fatto e con che risultato). Lei sempre pronta con i soldi pubblici ad andare in tribunale. Quando la politica è costretta a ricorrere ai tribunali é debole. Che la Sisti fosse al corrente del progetto prima e non quando si é venuti a conoscenza dai proprietari dei terreni dell’interesse di Recos all’acquisto, lo ha affermato l'assessore Giannarelli in un assemblea pubblica dicendo che era a conoscenza da diversi mesi.

Il sostegno della realizzazione del secondo ponte (lotto 2 della variante Cisa, fortemente sostenuto dal vicesindaco Capetta) per la cui realizzazione occorrono ben 9 milioni di euro favorisce di fatto il transito dei camion nell’area dove è in programma la realizzazione del biodigestore.



Il Sindaco cavalca i comitati ma di fatto chiude la stalla quando i buoi sono scappati.Ponzanelli, oggi vice presidente della provincia, batta un colpo ! Non si limiti ad andare sui giornali per cercare visibilità, vuol essere il paladino dell’ambientalismo così come sulla Cava della Brina da cui è fuggito? Del resto siamo in attesa che spieghi quanto da lui affermato in consiglio comunale "Ho avuto pressioni”. Troppi i colpevoli!. Si ripete la scena del 2003 quando, a seguito dell'approvazione del piano dei rifiuti, la scelta cadde su Saliceti. In quel momento i due sindaci erano entrambi dei Ds e il valzer si svolse tutto dentro quel partito. Chi allora si dichiarava il più contrario nel tempo si é potuto verificare che era un sostenitore di fatto. Nel 2004 a seguito di studi approfonditi sulla situazione idrogeologica di tutta la piana fatti dai professori Raggi e Buchignani, fui promotore, quale consigliere provinciale del Psi, di un'interpellanza dove riportavo la loro indicazione che l 'impianto potesse essere realizzato nel territorio di Sarzana. Ritengo questa ipotesi tuttora valida. Diversamente tra 20 anni saremo sempre alla ricerca dei colpevoli.



Angelo Zangani,

consigliere comunale "Gruppo Misto" Santo Stefano di Magra