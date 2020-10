Wifi in biblioteca, sindaco risponde a Giorgi: "Rete esiste, è attiva e gratuita"

Sarzana - Val di Magra - “La rete wifi nella biblioteca Civica Martinetti esiste, è attiva ed è totalmente gratuita”. Il sindaco di Sarzana Cristina Ponzanelli risponde così alla capogruppo M5S Federica Giorgi che nei giorni scorsi aveva presentato un'interpellanza chiedendo spiegazioni sulla rete nella struttura di via Landinelli. “Siamo soddisfatti – aggiunge – che lei valuti come positiva l'introduzione da parte dell'Amministrazione del servizio Liguria Wi Fi attivo da aprile 2019 e a costo zero per l'ente e per i cittadini. Uno degli hotspot è proprio la biblioteca dove può trovare le brochure e il cartello di riferimento. Infine – conclude il sindaco – avrà piacere di sapere che il tempo a disposizione di ogni utenza è stato aumentato a 10 ore per la navigazione all'interno della biblioteca e della sala consiliare. Ogni studente potrà sfruttarla durante tutto l'arco della sua permanenza quotidiana in biblioteca il cui orario è stato esteso a 57 ore settimanali”.