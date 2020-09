Wifi in biblioteca, Giorgi (M5S) presenta un'interpellanza

Sarzana - Val di Magra - Dopo le problematiche sollevate nei giorni scorsi da una nostra lettrice (qui) la capogruppo M5S Federica Giorgi ha presentato un'interpellanza in merito all'assenza della rete Wi-fi nella biblioteca civica Martinetti di Sarzana. “Una rete libera risulta indispensabile per chi frequenta la biblioteca per motivi di studio – scrive l'esponente dell'opposizione – il bisogno di questa tecnologia è impellente dagli studenti che stanno predisponendo anche una raccolta firme per sollecitare l'amministrazione e porre rimedio a tale mancanza”.

Giorgi chiede quindi all'amministrazione “perché ad oggi non si sia ancora attivata affinché nella biblioteca sia commutata l'attuale rete di telecomunicazione in rete wifi” e perché non sia stato predisposto il “servizio gratuito per i cittadini che si recano nella biblioteca, attraverso la predisposizione di una password da rilasciare dal personale a chi si trovi all'interno dell'edificio e ne faccia domanda”.