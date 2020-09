Voto a domicilio per elettori affetti da Covid, in quarantena o isolamento fiduciario

Sarzana - Val di Magra - Il Comune di Sarzana informa che limitatamente alle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020, gli elettori della Provincia della Spezia, sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per COVID-19, sono ammessi al voto domiciliare, con la garanzia del rispetto di tutte le procedure di cautela finalizzate al contenimento del contagio. "Gli elettori suddetti - si legge sul sito dell'ente - devono far pervenire, anche per via telematica, al comune di residenza, nel periodo compreso tra il 10 e il 15 settembre 2020: una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto presso il proprio domicilio indicando l'indirizzo completo; un certificato, rilasciato dal funzionario medico designato dai competenti organi dell'azienda sanitaria locale, in data non anteriore a domenica 6 settembre 2020, che attesti l'esistenza delle condizioni di trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario". Per gli elettori del comune di Sarzana ogni ulteriore informazione e ogni aiuto per fruire di tale opportunità potranno essere chiesti a questo ufficio elettorale, ai numeri 0187/614375-370 o tramite e-mail all'indirizzo anagrafe@comunesarzana.gov.it