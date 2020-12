Visita a Castelnuovo per Andrea Orlando e Davide Natale

Sarzana - Val di Magra - “Molto proficuo il confronto con il Sindaco Montebello, gli amministratori del comune di Castelnuovo Magra e alcuni operatori commerciali. Abbiamo avuto modo di conoscere quali sono i principali progetti dell’Amministrazione e i problemi ancora aperti su cui potere collaborare per la loro soluzione.” Così hanno dichiarato, a margine dell’incontro tenutosi ieri, l’onorevole Andrea Orlando e il consigliere regionale Davide Natale.

Tra i presenti il Presidente di Confersecenti Ravecca che ha rappresentato i problemi che il settore sta attraversando. Dalla crisi di liquidità, sul quale l’on. Orlando si è impegnato di aprire una discussione nazionale, all’esigenza di sostenere il piccolo commercio, molto utile per salvaguardare i piccoli borghi, alla valorizzazione dei prodotti locali. Con Marco Rezzano, Presidente Enoteca regionale, si sono affrontati alcuni problemi legati all’agricoltura, all’enoturismo e alla possibilità di fare riconoscere alcuni terreni come vitigni storici. Su questo il consigliere regionale Natale ha data massima disponibilità a sostenere queste problematiche in sede regionale.

La discussione si è incentrata molto sul Recovery Plan. Sia l’Amministrazione che gli operatori intervenuti hanno ravvisato la necessità di fare rete con i territori limitrofi per costruire una progettazione coordinata di area vasta capace di cogliere i punti strategici del piano che punti che traguardi lo sviluppo sostenibile del territorio.



Orlando e Natale hanno manifestato la volontà di proseguire questa azione di collaborazione con le realtà locali e le amministrazioni. Il Sindaco Montebello a nome della giunta e dei consiglieri ha ringraziato Orlando e Natale per la visita istituzionale e ha manifestato, già da subito, di condividere l’esigenza “costruire progetti di ampio respiro che siano capaci di coinvolgere l’intera Val di Magra su temi trasversali, ma che si compenetrano, dell’agricoltura, del commercio e del turismo con l’obiettivo di essere di supporto alle imprese per aiutarle nel loro efficientamento e contestualmente tutelare l’ambiente riducendo gli impatti delle attività”.