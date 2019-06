Villa Ollandini, Giorgi (M5S): "L'amministrazione si è attivata per ridiscutere accordo?"

Sarzana - Val di Magra - Federica Giorgi, capogruppo del Movimento cinque stelle nel consiglio comunale di Sarzana, va alla carica su Villa Ollandini con un'interrogazione consiliare. Ribadendo come in campagna elettorale l'attuale sindaco Cristina Ponzanelli avesse manifestato l'intenzione di “valorizzare la piena destinazione pubblica” del complesso, l'esponente grillina chiede a primo cittadino e assessore competente una serie di circostanziati chiarimenti. Giorgi vuole innanzitutto sapere se Palazzo civico si sia attivato per ridiscutere l'accordo con Cassa depositi e prestiti che porterebbe al famoso 'Condominio Ollandini' e per evitare che i costi del parco su cui si affaccerà tale immobile privato ricadano sulle casse comunali. Sempre in merito all'accordo, risalente al 2014, la capogruppo chiede a sindaco e assessore se ritengono che si realizzi l'interesse pubblico “in un'operazione che vede il Comune riprendere l'uso comune di circa un quinto di un complesso che già pubblico doveva essere, mentre la parte proponente (Cdp, ndr) otterrà, con aumento di volumetrie, almeno 26 unità abitative di pregio ed, ex novo, un immobile da destinare ai servizi della porzione che diverrebbe agricola”. L'esponente dell'opposizione chiede inoltre se e quando siano state intraprese azioni per risolvere il tema del degrado e delle 'infiltrazioni' di occupanti abusivi. Giorgi chiede infine, in linea generale, cosa abbia fatto l'amministrazione Ponzanelli sul fronte Villa Ollandini in questo primo anno di governo comunale, e se ritenga la pratica di interesse prioritario.