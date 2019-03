Vico Ricci a Torri: "Confronto pubblico sul tema della sicurezza"

Prosegue il botta e risposta fra il segretario Pd e l'assessore sul tema della stazione.

Sarzana - Val di Magra - La nota non aveva la connotazione di speculazione ma di descrizione di fatti, noti a tutti. Il punto è che la Lega fa come suo cavallo di battaglia la sicurezza ma non si rende conto che cavalca una tigre, difficilmente domabile, così accade che nel fare i conti con la realtà sbatte contro i fatti che essa stessa in ogni campagna elettorale promette di azzerare. La conseguenza è la delusione delle aspettative.



E’ vero occorrono anche “ricette fantasiose” per controllare, più realisticamente occorrerebbe dire ridurre i danni ed il numero degli atti criminogeni, tali ricette sono tutte centrate sulla integrazione tra procedure repressive e preventive.



Sulla gestione dell’area abbiamo fatto alcune proposte concrete, su di esse occorrono risposte.



Inoltre, se le sinistre hanno governato Sarzana per oltre 70 anni, un record, significa che hanno ottenuto il consenso per il loro operato per un tempo davvero molto lungo; chi governa da 10 mesi ha molta strada da compiere per raggiungere tale obiettivo.



Ancora, se quanto promesso (sicurezza ad ogni costo) non può essere realizzato non si può continuare a dire che è colpa di chi c’era prima; va da sé che la scusa reggerà ancora per poco: coloro i quali vincono le competizioni elettorali hanno il dovere di fare non di recriminare.



Infine, un confronto pubblico sul tema con l’Assessore Torri sarebbe gradito al fine di approfondire i temi in questione.



Rosolino Vico Ricci