Vico Ricci: "Resto nel Pd, nuova lacerazione non necessaria"

Sarzana - Val di Magra - Come è oramai noto a tutti dopo la scelta del Senatore Renzi di formare una nuova compagine politica, alcuni dirigenti, consiglieri e iscritti al PD Sarzanese hanno deciso di seguire “Italia viva”. Io resto nel PD. Ho ricevuto l’incarico di Segretario dell’Unione Comunale del Partito Democratico, in modo unanime, alla fine del novembre scorso con il mandato di riorganizzare e ridare forza al PD dopo le sconfitte elettorali. Il percorso è stato ed è assai faticoso, numerosi eventi si sono dovuti considerare, si interni che esterni al Partito. Si affronterà con tenacia anche quest’ultimo. Ho vissuto tutte le trasformazioni del più grande partito della Sinistra italiana, a partire dal 1972, anno in cui mi tesserai con il PCI, sempre ho pensato che le scissioni fossero negative e sempre ho lavorato per unire e sempre ho operato stando all’interno dell’organizzazione. Oggi, questa nuova lacerazione, la avverto come non necessaria, nel momento in cui iniziava una, seppur debole, ripresa della fiducia nel PD. Resto, con il rammarico di vedere andare via persone con cui ho lavorato e anche discusso. Battute d’arresto non ci possono essere, occorre da subito rimettere in moto le nostre attività: l’azione di contrasto alle destre, sempre più aggressive, sovraniste e impresentabili; rafforzare l’azione di governo nazionale e, infine, lavorare a livello locale, con contenuti, azioni e modi organizzativi atti a superare l’incidente in cui è occorsa la nostra città di Sarzana, con l’attuale governo di destra centro.



Rosolino Vico Ricci

Segretario Unione comunale Pd Sarzana