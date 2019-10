Vico Ricci: "Ponzanelli si attivi per approccio globale alla sanità locale"

Sarzana - Val di Magra - Dal momento del suo insediamento, la Sindaca di Sarzana, non ha mai pronunciato parola sul Servizio Sanitario locale. Ieri l’altro sulla stampa locale si esprime, come molti in questi giorni a proposito e a sproposito, sulla sorte del nuovo Ospedale del Felettino.

Cosa dice? In sostanza: poiché è in dubbio, a suo dire, la costruzione di tale Ospedale, propone di utilizzare, come sostituto dell’attuale S. Andrea, il nosocomio sarzanese del San Bartolomeo in modo transitorio; in ogni caso, fa intendere, tra le righe, che se attivato in modalità definitiva è meglio.

Il tutto ha scatenato l’immediata aspra critica dei suoi alleati di governo, benché spezzini, nella veste del Capo Gruppo di Forza Italia nel Consiglio Comunale della Città della Spezia, accusandola di non conoscere l’argomento, di essere campanilista, anche se in modo mascherato e di criticare la Giunta Regionale. Bel colpo!

Alla Sindaca, dopo le affermazioni citate, ci corre l’obbligo di formulare qualche domanda.

Ella è forse a conoscenza del fatto che la Giunta Regionale abbia abbandonato l’idea di costruire un nuovo ospedale pubblico alla Spezia?

Ella è forse a conoscenza di progetti alternativi a quelli oggi in discussione?

Ella è forse a conoscenza del fatto che vi siano idee alternative gestione pubblica dell’ospedale sarzanese?

Il tutto, si domanda, vista, anche, la sua vicinanza al Presidente Toti. Tenuto conto della complessità dell’argomento e del fatto che le scelte, in materia sanitaria, incidono in modo profondo sulla vita dei cittadini le risposte sono necessarie, per la tranquillità di tutti.



Corre l’obbligo di qualche aggiunta e commento alla annosa questione sanitaria locale. Moltissime persone, in varia veste, in questi giorni hanno commentato il problema, giustamente, poiché la percezione ed i fatti dimostrano la presenza, nella sanità spezzina, di una crisi globale che non investe solo le scelte riguardanti il costruire, oppure no, un nuovo ospedale, ma, anche l’organizzazione ed il governo di tutto l’apparato sanitario locale.



Da tempo nessuna comunicazione da parte della Direzione della Azienda Sanitaria locale sulle scelte strategiche per la sanità spezzina. Ecco un elenco delle criticità più evidenti:



Non una parola sugli Ospedali, la Direzione Aziendale non si pronuncia sulla costruzione del Felettino, non si pronuncia sull’utilizzo transitorio dell’Ospedale di Sarzana per le aree logistiche a maggior criticità del S. Andrea; non si pronuncia sulla scelta, a suo tempo consolidata, della differenza-integrazione della mission dei due ospedali. A grandi linee, il S. Andrea (vecchio e nuovo) ha lo scopo di affrontare le emergenze nei settori medico e chirurgico ed il S. Bartolomeo provvede alle attività degenziali e di day hospital programmabili, in ambito medico e chirurgico.

Inoltre, non è noto un piano di gestione della transizione tra la costruzione di un nuovo ospedale e le condizioni attuali, di ordine organizzativo e logistico dei nosocomi.



I progetti di integrazione tra ospedale e territorio, punta avanzata della sanità spezzina di un tempo, dove sono finiti? Pare essere in atto, oramai in modo duraturo, un processo di destrutturazione dell’organizzazione precedente, senza che si stata sostituita con una alternativa efficace.



Allo stesso modo, il processo di potenziamento delle attività territoriali è certamente in stallo, non si hanno notizie di evoluzioni nei contenuti e nella organizzazione di servizi essenziali come: anziani, disabili, salute mentale, tossicodipendenze, neuropsichiatria infantile, consultorio familiare e assistenza domiciliare; sviluppo della organizzazione, secondo il metodo della medicina di gruppo, delle azioni dei Medici di Medicina Generale.

Nessuna notizia sulla realizzazione degli Ospedali di Comunità e sul completamento delle opere in corso di fronte al S. Bartolomeo destinate ad Hospice e ad altre funzioni di medicina dedicata alla comunità, non a carattere ospedaliero. Tutte aree essenziali della sanità pubblica, ovunque, in Italia e all’estero,in enorme evoluzione.



L’indirizzo globale, attuale, in sanità, è: cure territoriali e domiciliari, riduzione dell’accesso agli ospedali, potenziamento dei servizi per le cronicità e l’età senile; approccio precoce alle patologie, forte azione di prevenzione e correzione degli stili di vita, induttori di rischio elevato di malattie, in particolare croniche.

Niente questo è all’orizzonte nella sanità spezzina, ma, si potrebbe dire, in tutta la Liguria.



Molti professionisti, con funzioni dirigenziali di struttura complessa, si sono trasferiti o sono pensionati, nel corso degli ultimi 5 anni; un piano razionale di sostituzione non è noto. Tale fatto ha creato condizioni difficili in ordina alla gestione delle équipe cliniche, molte le assenze di direzione e di conduzione clinico organizzativa, in settori sia ospedalieri sia territoriali. Una simile carenza è rilevata anche nell’ambito della dirigenza sanitaria non apicale e nelle funzioni intermedie.

Va da sé che l’attività diagnostico, terapeutica e presa in carico del paziente, praticamente in ogni ambito, è oggi tutta multiprofessionale e di staff, la mancanza delle figure dirigenziali, del corretto equilibrio tra le professioni in gioco crea enorme disagio nel fluire delle azioni cliniche e, quindi, delle buone prassi di cura. Oggi nella sanità locale tutto questo è in crisi; di tal genere appare la ragione fondamentale della fuga di professionisti, della destrutturazione dei servizi e del diffuso disagio dei cittadini nei confronti della sanità locale.



Infine; la Sindaca Ponzanelli, in quanto autorità sanitaria locale, provi a considerare quanto sopra e ad attivarsi per un approccio globale alla sanità locale, a convalidare la unanime richiesta di costruzione del nuovo ospedale della Provincia della Spezia in località Felettino, a fare le giuste pressioni in ambito regionale perché ciò avvenga in tempi rapidi, si faccia spiegare come mai così tanti i ritardi burocratici nelle autorizzazioni alla ripartenza del cantiere e quali le ragioni del blocco dettato dal gestore regionale del percorso di costruzione dell’ospedale, poiché ad oggi nessuno lo sa. Ci provi, Lei che è così vicina alla presidenza della Regione. Gliene saremo grati.



Rosolino Vico Ricci

Segretario Pd Sarzana