Vico Ricci (Pd): "Valutare idoneità Iacopi a fare il consigliere comunale"

Sarzana - Val di Magra - Riceviamo da Rosolino Vico Ricci, segretario Pd Sarzana



Il capo gruppo della lega nel Consiglio Comunale di Sarzana esercita la professione di Carabiniere, come tutti sanno l’Arma dei Carabinieri appartiene alle Forze Armate dello Stato Italiano ed è anche noto che il Presidente della Repubblica: “… Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, …” (Art. 87 della Costituzione), sebbene non eserciti in modo diretto la funzione, risulta essere il Capo delle nostre Forze Armate; ad esse appartiene il consigliere leghista ed al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, deve tre volte rispetto, poiché cittadino Italiano, militare dell’Arma e membro di una delle Istituzioni di governo del paese, il Consiglio Comunale.

Il capo gruppo leghista definendo il Capo dello Stato “traditore della patria” appare, ledere l’onorabilità della Prima Carica dello Stato; in questo caso saranno le autorità competenti a valutarne la rilevanza penale; sia dal punto di vista del cittadino sia da quello di appartenente alle Forze Armate.

Resta aperta la questione politica connessa al ruolo di consigliere comunale; va da sé, colui il quale è eletto nelle funzioni di governo del paese, a qualunque livello tale compito si espleti, deve esercitarlo nel profondo e sistematico rispetto della Costituzione in tutti i suoi articoli, quindi anche l’87. Comunicare sui social che il Capo dello Stato è un “traditore della patria” rientra quindi nel non rispetto della Costituzione; ne consegue che, a questo punto, il Consiglio Comunale della Città di Sarzana occorre valuti l’idoneità del capo gruppo leghista a svolgere la funzione pubblica che una parte dei cittadini sarzanesi gli hanno, a suo tempo, attribuito.

È oltremodo opportuno che tutti i gruppi rappresentati nel Consiglio Comunale della nostra Città si adoperino in tal senso, oltre la inevitabile richiesta che avanzeranno i gruppi di minoranza; tutto ciò è indispensabile al fine di rendere evidente che i partiti che governano a vario titolo la città e di conseguenza i nostri concittadini, nulla hanno a che fare con le ingiuriose esternazioni del capo gruppo leghista. Ne va’ dell’onore della città di Sarzana.

Vale la pena di ricordare che, solo domenica scorsa, il Presidente della Repubblica è stato in Lunigiana, assieme capo di Stato della Germania, il presidente è Frank-Walter Steinmeier, al fine di dare vita ad una cerimonia di altissimo valore politico e umano, di cui tutti conoscono le motivazioni; in tale occasione si è colta l’immensa vicinanza, fiducia, rispetto e affetto del popolo al Nostro Presidente; quindi anche in ragione di questi fatti, oggettivi, non si può non assistere da una presa di distanza di tutte le forze politiche in campo nella nostra città ed oltre, dal comportamento dell’esponente leghista.

Il PD Sarzanese farà di tutto perché ciò accada.

Infine, la nota di “disdoro” del Presidente del Consiglio Comunale sarzanese, in merito alla questione, è apprezzabile, ma del tutto insufficiente; occorre che Egli prenda maggiore consapevolezza della gravità di quanto accaduto e faciliti la convocazione della assemblea consigliare, con lo scopo di considerare a fondo i nodi sopra esposti.

La Sindaca, ed i partiti di maggioranza, sono ancora silenziosi (no la Lega ha già difeso il suo capogruppo!), restiamo, quindi in attesa di un loro pronunciamento; ma, siamo certi, che anche per essi non condannare le espressioni del capo gruppo leghista sarà difficile.



Rosolino Vico Ricci, Segretario PD Sarzana