Viabilità a Sarzana, Casini: "Altro che casse vuote, piovono incarichi a sfare"

Sarzana - Val di Magra - "Oggi finalmente con la determina del Comandante Franzini, redatta il 2 luglio la città prende atto di due cose: la prima è che l’assessore Torri ha sbagliato clamorosamente dichiarando ai quattro venti l’esistenza di un progetto viabilistico e nonostante lo stesso comandante Franzini dichiarasse il contrario. Per chi amministra la cosa pubblica e’ un fatto molto grave, mi aspetto quindi le scuse pubbliche nei confronti della città e dei sarzanesi". Inizia così l'intervento della consigliere comunale del Partito Democratico Beatrice Casini, che prosegue: "La seconda è che la conferenza stampa fatta a maggio dallo stesso Torri e Franzini in cui si annunciava la rivoluzione viabilistica era, nei fatti, soltanto “fuffa” perché alla base non v’era il progetto. Oggi si scopre solo due giorni fa hanno affidato l’incarico di effettuare le verifiche e gli studi propedeutici per un piano viabilistico- cosa fondamentale sempre sostenuta sia da noi sia dal Comitato Sarzana, che botta! - alla stessa ditta che rimosse i fittoni già il 17 giugno. Il costo? 13.221,14 euro, che si aggiungono ai precedenti 3801,52. Alla faccia delle casse vuote. Qui piovono incarichi a sfare. Il sindaco, In tutta questa annosa vicenda, non si è degnata di proferire parola. Chiederemo per questo motivo una presa di posizione ufficiale in consiglio comunale attraverso un Ordine del giorno. Non solo - conclude Casini - chiediamo che le spese sostenute -con i soldi dei contribuenti- per inviare quelle lettere “farlocche” dove si preannunciava l’imminente rivoluzione del traffico, siano decurtate dall’indennita’ dell’assessore Torri a rimborso delle casse comunali".